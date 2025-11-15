Por qué no juega Nacho Arce hoy en Deportivo Riestra vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura

El partido entre Godoy Cruz y Deportivo Riestra es decisivo por donde se lo mire. El Tomba, que tuvo un año para el olvido, necesita ganar para soñar con un desempate que le permita mantener la categoría. El Malevo, ya clasificado a la Sudamericana 2026, quiere mantener latente la chance de jugar el repechaje de la próxima Copa Libertadores. Sin embargo, la visita cuenta con la sensible baja de Ignacio Arce.

El excéntrico arquero del equipo de las bebidas energéticas no solo no es titular, sino que ni siquiera está en el banco de suplentes. La ausencia de Nacho sorprendió a propios y extraños, teniendo en cuenta que viene de atajar el pasado lunes ante Independiente.

Nacho Arce no se pierde el partido por una decisión táctica ni por sanción, sino por una lesión. Gustavo “Tata” Benítez eligió prescindir de sus servicios esta tarde con el fin de tenerlo en óptimas condiciones para los playoffs. Es por eso que Nahuel Manganelli será titular esta tarde.

Qué necesita Riestra para clasificarse al Repechaje de la Copa Libertadores

Si bien para Riestra es histórica la clasificación a la Copa Sudamericana, todavía tiene una mínima chance para redoblar la apuesta y jugar la Copa Libertadores. Para eso necesitará ganar y esperar otros resultados que le permitan acceder a la fase 2 del certamen más importante del continente.

Además de sumar de a tres en Mendoza, Riestra necesitará que River no le gane a Vélez. Esto le permitiría quedar en la cuarta posición de la tabla anual. Luego, deberá esperar a que Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors se consagren para liberar el cupo de repechaje.

Por supuesto, estas cuentas serán innecesarias si el campeón del fútbol argentino es el propio Malevo. De ser así, accederá directamente a la fase de grupos, sin importar en qué lugar de la tabla general finalice.

Qué necesita Godoy Cruz para no descender hoy

El Tomba la tiene realmente complicada para quedarse en Primera División. De hecho, no tiene alternativas para salvarse directamente y solo podrá hacerlo con un desempate. El conjunto mendocino está obligado a ganar y esperar buenas noticias en el compromiso entre San Martín de San Juan y Aldosivi.

Si suma de a tres, hay tres escenarios: si ganan los sanjuaninos, será su rival en un desempate; si hay empate en Mar del Plata, el partido para no perder la categoría será ante el Tiburón. Una victoria de Aldosivi dejará sin chances a Godoy Cruz, pase lo que pase.

