Si bien hace unos días, Leonel Vangioni había anunciado se retiro de la actividad profesional, el Piri continuará jugando al fútbol. Lo hará en Riberas del Paraná, equipo que lo vio nacer y que milita en la Liga Regional del Sud, en Santa Fe. De esta manera, el ex River seguirá compitiendo a sus 38 años.

Así recibió Riberas del Paraná a Vangioni

“BIENVENIDO A CASA PIRI. Hemos soñado tantas veces con dar esta noticia y hoy es un Hecho, nuestro hijo pródigo vuelve a casa a vestir el manto sagrado. Gracias Leo por el amor incondicional a estos colores que llevas tatuados en la piel.

Tu elección por volver al club donde recorriste tu infancia nos llena de orgullo y no hace más que reforzar el sentido de pertenencia que llevamos en el alma cada uno de los que amamos a Riberas. Que placer verte otra vez. Si no hay amor, que no haya nada entonces !!!!! Todos juntos”

El gran paso de Vangioni por River

El Piri llegó al Millonario en 2013 luego de mostrar un gran nivel en Newell´s. Desde su arribo a Núñez, Vangioni no tardó en ganarse a los hinchas del Millonario con su entrega y sus muy buenas actuaciones. El Piri se marchó en 2016 luego de más de tres años en el club. En total, el santafesino disputó 129 partidos en River, convirtió 5 goles, brindó 8 asistencias y ganó seis títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2015.

La carrera de Lionel Vangioni

Newell´s

River Plate

AC Milan

Monterrey

Libertad

Newell´s

Quilmes

Riberas del Paraná

