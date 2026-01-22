Es tendencia:
Ex River: Leonel Vangioni jugará en la Liga Regional del Sud

El lateral por izquierda de último paso por Quilmes, vuelve a jugar en el club santafesino que lo vio nacer.

Por Lautaro Toschi

Piri Vangioni
© @futboloficial.riberasdelparanaPiri Vangioni

Si bien hace unos días, Leonel Vangioni había anunciado se retiro de la actividad profesional, el Piri continuará jugando al fútbol. Lo hará en Riberas del Paraná, equipo que lo vio nacer y que milita en la Liga Regional del Sud, en Santa Fe. De esta manera, el ex River seguirá compitiendo a sus 38 años.

Así recibió Riberas del Paraná a Vangioni

“BIENVENIDO A CASA PIRI. Hemos soñado tantas veces con dar esta noticia y hoy es un Hecho, nuestro hijo pródigo vuelve a casa a vestir el manto sagrado. Gracias Leo por el amor incondicional a estos colores que llevas tatuados en la piel.

Tu elección por volver al club donde recorriste tu infancia nos llena de orgullo y no hace más que reforzar el sentido de pertenencia que llevamos en el alma cada uno de los que amamos a Riberas. Que placer verte otra vez. Si no hay amor, que no haya nada entonces !!!!! Todos juntos”

El gran paso de Vangioni por River

El Piri llegó al Millonario en 2013 luego de mostrar un gran nivel en Newell´s. Desde su arribo a Núñez, Vangioni no tardó en ganarse a los hinchas del Millonario con su entrega y sus muy buenas actuaciones. El Piri se marchó en 2016 luego de más de tres años en el club. En total, el santafesino disputó 129 partidos en River, convirtió 5 goles, brindó 8 asistencias y ganó seis títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2015.

River se puso firme por el caso Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma de dinero a futuro: ya hubo oferta de Parma

ver también

La carrera de Lionel Vangioni

  • Newell´s
  • River Plate
  • AC Milan
  • Monterrey
  • Libertad
  • Newell´s
  • Quilmes
  • Riberas del Paraná

DATOS CLAVE

  • Leonel Vangioni jugará en Riberas del Paraná tras revertir su retiro del fútbol profesional.
  • El exjugador de River Plate competirá en la Liga Regional del Sud a los 38 años.
  • La institución de Santa Fe confirmó oficialmente el regreso del lateral a su club de origen.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

jpasman
toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

