Finalizando el 2025, River se vio completamente revolucionado por la situación de Luca Scarlato, uno de los juveniles más prometedores de sus divisiones inferiores. Es que la perla Millonaria, condicionada por su representante y su entorno, tomó la determinación de no firmar su primer contrato e irse por la patria potestad.

Sin embargo, posteriormente, la Asociación del Fútbol Argentino reaccionó ante este contexto y determinó que los jugadores que se marchen de sus respectivos clubes por intermedio de la patria potestad no podrán ser convocados a los seleccionados juveniles. Una medida drástica pero interesante para evitar una fuga de talentos.

Paralelamente, River se puso realmente firme y notificó a Milan y Sampdoria, dos equipos italianos que estaban interesados en los servicios de Scarlato, que si fichaban al jugador sin negociar previamente con el propio club de Núñez iban a judicializar el caso ante la FIFA. Como consecuencia de ello, ambos elencos desistieron de contratarlo.

Luca Scarlato en los seleccionados juveniles argentinos. (Foto: @lucaa.scarlato).

Pero, ahora, otro club de la máxima categoría del fútbol italiano como Parma apareció en escena con la decisión de hacerse con la ficha de Scarlato. Inclusive, ya le hizo un ofrecimiento formal a River con la misión de convencerlo dejándole un porcentaje de una futura venta, tal como sucedió con Joaquín Panichelli y Giuliano Simeone.

De todas maneras, la segunda oferta que Parma le emitió a River tampoco fue satisfactoria, por lo que fue desechada. Igualmente, todo indica que los italianos no bajarán los brazos y seguirán intentando convencer al Millonario con un porcentaje más elevado de los derechos económicos de Scarlato, de solamente 16 años de edad.

No es un detalle menor que el protagonista de esta novela cuenta con pasaporte comunitario, más precisamente de Alemania. Por ende, no hace falta que cumpla los 18 años para poder debutar profesionalmente con un equipo del continente europeo. Entonces, si Parma logra arreglar con River, Scarlato podría ver acción inmediatamente.

El informe del Boletín Oficial de AFA al respecto

Más allá de la cuestión onerosa, en el Boletín Oficial de AFA se publicó un informe en el que confirmaban que, al irse mediante la Patria Potestad al fútbol europeo, la Selección Argentina dejará de convocar a dichos futbolistas. A continuación, el comunicado en sí:

“En atención a diversos casos sucedidos últimamente en que los jugadores menores de edad tramitan sus transferencias sin el acuerdo del Club por el cual se encuentran inscriptos, ya sea mediante un conflicto o por la aplicación de la patria potestad o por contar con pasaporte de la comunidad europea, y luego de debatir varios aspectos de estas situaciones, en apoyo a la defensa de los intereses de los Clubes, se dispuso por unanimidad de los presentes su no convocatoria para integrar los planteles de las distintas Selecciones”.

DATOS CLAVE

Luca Scarlato, de 16 años, negocia su desembarco en el Parma de Italia.

River rechazó la segunda oferta formal del Parma por el pase del juvenil.

AFA vetará de la selección a jugadores que se marchen por patria potestad.

