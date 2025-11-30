Es tendencia:
Milton Casco continuaría su carrera en el extranjero luego de pasar los últimos 10 año en River

El entrerriano tuvo una conversación con Gallardo el pasado jueves y se confirmó que no continuará en Núñez en 2026.

Por Lautaro Toschi

Milton Casco
© GettyMilton Casco

El pasado lunes, River cayó agónicamente ante Racing por 3 a 2 y quedó afuera del Torneo Clausura en octavos de final. Marcelo Gallardo le dio al plantel dos días de descanso y el jueves se reencontraron en el predio de Ezeiza. Allí, el entrenador dialogó cara a cara con algunos futbolistas y les informó su situación de cara al 2026.

Si bien era un secreto a voces, los cinco jugadores que tenían contrato hasta diciembre de este año no continuarán en el club. Se trata de cuatro referentes de Madrid: Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Milton Casco, además de Miguel Ángel Borja. El otro futbolista que dejó Núñez fue Federico Gattoni, que en este 2025 solamente había jugado un partido.

Fueron jornadas emotivas en la redes sociales. El club le dedicó un posteo a cada uno de los futbolistas que se fueron y los hinchas -en caso todos los casos- respondieron con muestras de cariño. Milton Casco fue uno de los más elogiados por los fanáticos y no era para menos ya que pasó los últimos diez año en el club.

Milton Casco jugó su último partido en River ante Vélez. (Foto: Getty).

El representante de Casco habló de su futuro

Eduardo Palomar, representante de Milton Casco, dialogó con La Red y dijo: “No hay nada del ámbito local a día de hoy, sí del orden Internacional: Paraguay y Estados Unidos. Queda pendiente para hablarlo con él. En los 10 años que estuvo en River, a mí nunca me llamaron desde Newell’s, ninguna Comisión Directiva, para preguntarme absolutamente nada. Eso habla también de un respeto del club (River) al saber que estaba con contrato vigente”.

¿Y Gimnasia?

Pese a las declaraciones de Palomar, se sabe que en Gimnasia están interesados en Milton Casco, solamente que todavía no habían iniciado gestiones ya que debían celebrarse las elecciones presidenciales. El pasado sábado se realizaron y todo indica que el nuevo presidente -Carlos Anacleto- llamará al lateral izquierdo que pasó por el club y dejó un gran recuerdo para que sea refuerzo. Un detalle no menor es que el hijo de Milton se desempeña en el fútbol formativo del Lobo.

DATOS CLAVE

  • Cinco jugadores con contrato hasta diciembre de 2025 no seguirán en River para 2026.
  • Los referentes de Madrid que se van de River son Pérez, Martínez, Fernández y Casco, más Borja.
  • El representante de Milton Casco confirmó interés de clubes de Paraguay y Estados Unidos.
