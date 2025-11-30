Ex jugadores de River celebraron que Flamengo ganó la Copa Libertadores: el motivo

El pasado sábado, en el Estadio Monumental de Lima, se vieron las caras Flamengo y Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2025. El Mengao se impuso 1 a 0 con un tanto de Danilo y de esta manera conquistó el torneo más importante del continente por cuarta ve en su historia. Nicolás De La Cruz y Jorge Carrascal fueron los dos ex River que gritaron campeón y eso hizo que varios ex futbolistas del Millonario los feliciten en las redes sociales.

Una vez que se coronaron campeones de la Copa Libertadores, Jorge Carrascal y Nicolás De La Cruz utilizaron sus redes sociales para celebrar y allí aparecieron comentarios de ex compañeros suyos en el Millonario que los felicitaron por la obtención del título más importante de Sudamérica.

En la publicación de Jorge Carrascal comentaron Esequiel Barco, Alan Marcel Picazzo y Tomás Andrade. Mientras que en la de Nicolás De La Cruz lo hizo Carlos Sánchez, su hermano. Cabe recordar que el colombiano jugó los 90 minutos ante Palmeiras, mientras que el uruguayo no ingresó en Lima.

Así quedó la tabla de campeones de la Copa Libertadores

Independiente (Argentina): 7 títulos Boca Juniors (Argentina): 6 títulos Peñarol (Uruguay): 5 títulos River (Argentina), Estudiantes de La Plata (Argentina) y Flamengo (Brasil): 4 títulos Palmeiras (Brasil), San Pablo (Brasil), Santos (Brasil), Gremio (Brasil), Olimpia (Paraguay) y Nacional (Uruguay): 3 títulos Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia): 2 títulos Atlético Mineiro (Brasil), Fluminense (Brasil), Botafogo (Brasil), Vasco da Gama (Brasil), Corinthians (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Racing Club (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez Sarsfield (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador) y Colo-Colo (Chile): 1 título

Publicidad

Publicidad

ver también Copa Libertadores 2025: Flamengo embolsó casi lo mismo que el campeón de la Champions League

Así está la tabla de países campeones de la Copa Libertadores

Argentina – 25 títulos: Independiente (7), Boca Juniors (6), River Plate (4), Estudiantes de La Plata (4), Racing Club (1), Argentinos Juniors (1), Vélez Sarsfield (1) y San Lorenzo (1)

Brasil – 25 títulos: Flamengo (4), San Pablo (3), Santos (3), Gremio (3), Palmeiras (3), Cruzeiro (2), Internacional (2), Vasco da Gama (1), Corinthians (1), Atlético Mineiro (1), Fluminense (1) y Botafogo (1)

Uruguay – 8 títulos: Peñarol (5) y Nacional (3)

Colombia – 3 títulos: Atlético Nacional (2) y Once Caldas (1)

Paraguay – 3 títulos: Olimpia (3)

Chile – 1 título: Colo-Colo (1)

Ecuador – 1 título: Liga de Quito (1)

DATOS CLAVE