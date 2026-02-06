Vélez se prepara para recibir a Boca, este domingo 8 de febrero, a las 22:15, donde los comandados por Guillermo Barros Schelotto no contarán con la presencia de Jano Gordon, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El Fortín, llega diezmado para este juego por la baja de su lateral derecho, y con un golpe anímico muy fuerte, ya que el oriundo de Ituzaingó estará entre seis y ocho meses afuera de las canchas.

Finalizado el entrenamiento de este viernes, Barros Schelotto brindó una conferencia de prensa, en donde palpitó el encuentro frente al Xeneize, a quien enfrentará por primera vez desde que dejó de ser el DT, a fines de 2018.

“Me interesé en el fixture de Vélez, no en la fecha que jugábamos ante Boca. Si bien el impacto anímico de ganarle a Boca es distinto, vale tres puntos como cualquier otro rival“, explicó luego de que le preguntaran si había buscado cuándo le tocaba enfrentar a los de La Ribera, principalmente por su pasado, tanto como futbolista como cuando se puso el buzo de entrenador.

¿Barros Schelotto volvería a dirigir a Boca?

Durante la misma conferencia de prensa, a Guillermo Barros Schelotto le preguntaron si le gustaría volver a ser el entrenador de Boca, algo que no cayó muy bien en el nacido en la ciudad de La Plata.

“Solo pienso en dirigir a Vélez y en que nos vaya bien el domingo, que juegue bien, que sea superior al rival y que mantenga la punta”, exclamó mientras se escuchaban algunos silbidos de fondo ante la consulta de Damián Iribarren, cronista de ESPN.

La posible formación de Vélez vs. Boca por el Torneo Apertura 2026

Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobias Andrada, Matías Pellegrini; Diego Valdés, Manuel Lanzini y Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

