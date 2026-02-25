Es tendencia:
Con bajas sensibles y algunas sorpresas, la última lista de convocados de Marcelo Gallardo en River

El Muñeco dio la lista con los futbolistas citados para su último partido en el Millonario, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026.

Por Marco D'arcangelo

Marcelo Gallardo le puso fin a su segundo ciclo en River.
Marcelo Gallardo le puso fin a su segundo ciclo en River.

Luego del entrenamiento en el Estadio Más Monumental, Marcelo Gallardo dio la lista de convocados para lo que será su despedida del segundo ciclo como entrenador de River, cuando se enfrente a Banfield en condición de local por la séptima fecha del Grupo B del Torneo Apertura. 

Sin Juan Fernando Quintero ni Franco Armani, ambos lesionados en la derrota ante Vélez en Liniers, el ‘Muñeco’ citó a 25 futbolistas que concentrarán en las instalaciones del club y estarán a su disposición mañana en un encuentro que será más que especial para el DT.

Dentro de las novedades en cuanto a las altas, finalmente estará presente el ecuatoriano Kendry Páez, quien ingresó ante el Fortín el pasado domingo pero solamente pudo disputar 25 minutos a causa de una lesión en el hombro. Como respondió de buena manera, está dentro de los citados.

Otro que vuelve a aparecer es Marcos Acuña. El ‘Huevo’, quien se perdió los duelos ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina y Vélez por el Apertura, ya está recuperado del cuadro febril que sufrió en la última semana, por lo que podría meterse dentro del XI titular. 

Además, tras destacarse en la última presentación de la Reserva, el volante ofensivo Cristian Jaime volvió a ser convocado. Su última vez con el primer equipo fue en el debut en el Apertura frente a Barracas Central con victoria 1 a 0, cuando fue suplente y no sumó minutos.

Los convocados de River para enfrentar a Banfield 

  • Arqueros: Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz.
  • Defensores: Gonzalo Montiel, Fabricio Bustos, Ulises Giménez, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Facundo González, Matías Viña.
  • Volantes: Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Cristian Jaime, Santiago Lencina, Kendry Páez. 
  • Delanteros: Facundo Colidio, Maximiliano Salas, Sebastián Driussi, Agustín Ruberto, Joaquín Freitas, Ian Subiabre. 
La lista de convocados. (Foto: Prensa River)

La lista de convocados. (Foto: Prensa River)

Datos clave

  • Marcelo Gallardo citó a 25 futbolistas para su despedida de River ante Banfield.
  • Kendry Páez y Marcos Acuña regresan a la convocatoria tras superar sus lesiones.
  • Juan Fernando Quintero y Franco Armani quedaron fuera de la lista por lesión.
