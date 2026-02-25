Con bajas sensibles y algunas sorpresas, la última lista de convocados de Marcelo Gallardo en River

Luego del entrenamiento en el Estadio Más Monumental, Marcelo Gallardo dio la lista de convocados para lo que será su despedida del segundo ciclo como entrenador de River, cuando se enfrente a Banfield en condición de local por la séptima fecha del Grupo B del Torneo Apertura.

Sin Juan Fernando Quintero ni Franco Armani, ambos lesionados en la derrota ante Vélez en Liniers, el ‘Muñeco’ citó a 25 futbolistas que concentrarán en las instalaciones del club y estarán a su disposición mañana en un encuentro que será más que especial para el DT.

Dentro de las novedades en cuanto a las altas, finalmente estará presente el ecuatoriano Kendry Páez, quien ingresó ante el Fortín el pasado domingo pero solamente pudo disputar 25 minutos a causa de una lesión en el hombro. Como respondió de buena manera, está dentro de los citados.

Otro que vuelve a aparecer es Marcos Acuña. El ‘Huevo’, quien se perdió los duelos ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina y Vélez por el Apertura, ya está recuperado del cuadro febril que sufrió en la última semana, por lo que podría meterse dentro del XI titular.

Además, tras destacarse en la última presentación de la Reserva, el volante ofensivo Cristian Jaime volvió a ser convocado. Su última vez con el primer equipo fue en el debut en el Apertura frente a Barracas Central con victoria 1 a 0, cuando fue suplente y no sumó minutos.

Los convocados de River para enfrentar a Banfield

Arqueros : Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz.

: Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz. Defensores : Gonzalo Montiel, Fabricio Bustos, Ulises Giménez, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Facundo González, Matías Viña.

: Gonzalo Montiel, Fabricio Bustos, Ulises Giménez, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Facundo González, Matías Viña. Volantes : Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Cristian Jaime, Santiago Lencina, Kendry Páez.

: Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Cristian Jaime, Santiago Lencina, Kendry Páez. Delanteros: Facundo Colidio, Maximiliano Salas, Sebastián Driussi, Agustín Ruberto, Joaquín Freitas, Ian Subiabre.

Publicidad

Publicidad

ver también Por qué Franco Armani le trae malos recuerdos a Coudet, firme candidato a ser DT de River

La lista de convocados. (Foto: Prensa River)

Datos clave