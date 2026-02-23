Es tendencia:
Guillermo Barros Schelotto, sobre la continuidad de Marcelo Gallardo en River: “Está más allá”

El Muñeco analiza su futuro en el Millonario tras caer 1 a 0 en Liniers ante Vélez por la sexta fecha del Torneo Apertura.

Por Lautaro Toschi

Guillermo Barros Schelotto
© GettyGuillermo Barros Schelotto

Con un 2025 sumamente complicado a sus espaldas y solamente con dos buenos partidos en este 2026, Marcelo Gallardo analiza seguir siendo el entrenador de River luego de las tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura. La primera de ellas fue en el Estadio Monumental ante Tigre por 4 a 1, luego cayó en La Paternal 1 a 0 frente a Argentinos Juniors y se repitió ese resultado en Liniers ante el Vélez de Guillermo Barros Schelotto.

Gallardo optó por no dialogar con la prensa una vez consumada la derrota ante Vélez y se pudo saber que se tomará las horas posteriores al duelo frente al Fortín para analizar su continuidad como entrenador de River. Quien se refirió al tema fue Guillermo Barros Schelotto, quien lo conoce muy bien por haber sido compañeros en la Selección y también por ser dos personalidades dentro del mundo del fútbol.

¿Qué dijo Guillermo sobre la continuidad de Marcelo Gallardo?

En diálogo con TyC Sports, Guillermo Barros Schelotto fue consultado por la situación de Marcelo Gallardo y dijo: “Hablé con él antes y después del partidos, nos saludamos, tenemos un respeto muy grande el uno por el otro, hemos compartido la Selección muchas veces y ahí fue donde hicimos una relación”.

Gallardo y Guillermo se saludan en la previa del partido entre River y Vélez. (Foto: Getty).

Gallardo y Guillermo se saludan en la previa del partido entre River y Vélez. (Foto: Getty).

Además, agregó: “No tengo nada que decir, son todos comentarios periodísticos o chicanas futboleras, estamos más allá de esta situación. Se gana, se pierde, se gana, se empata, en el fútbol pasan un montón de cosas que no solamente las define una situación o un determinado resultado“.

“Por lo menos a mí no me pasó nunca, así que calculo que lo que le pasé a él va a ser una situación que él decida, pero no creo que tenga que ver un solo partido. Es difícil que sea un solo partido, a veces son otras cosas que no tienen que ver con lo futbolístico, no digo que este sea el caso, pero me parece que Gallardo en River está más allá de un partido solo“, completó el Mellizo.

Horas decisivas: Marcelo Gallardo analiza si continúa siendo el DT de River o si da un paso al costado

Lautaro Toschi
Lautaro Toschi

