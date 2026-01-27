Es tendencia:
Jorge Almirón le quiere robar un refuerzo a Boca para jugar la Copa Libertadores con Rosario Central

El Canalla quiere reforzar la delantera y tiene en carpeta al futbolista del Taladro.

Por Marco D'arcangelo

Jorge Almirón, entrenador de Rosario Central.
© Prensa Rosario CentralJorge Almirón, entrenador de Rosario Central.

Luego de un paso en falso en el debut en el Torneo Apertura con la derrota 2 a 1 contra Belgrano de Córdoba, Rosario Central, equipo conducido por Jorge Almirón, salió nuevamente al mercado de pases para terminar de conformar el plantel en la previa de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. 

En este contexto, el Canalla cerró el regreso de Pol Fernández, libre tras su paso por Godoy Cruz, y ahora inició conversaciones formales para incorporar a Rodrigo Auzmendi, el delantero de 25 años que juega en Banfield y que fue buscado por Boca en este mercado de pases. 

Según lo informado por el periodista Germán García Grova, Rosario Central realizó la primera propuesta formal al Taladro para comprar el pase del ex Motagua y Porto, pero la misma fue rechazada por el equipo del sur del Gran Buenos Aires, ya que la consideraron insuficiente. 

El posteo de Germán García Grova. (Captura).

De esta manera, en los próximos días el elenco rosarino podría redoblar la apuesta y enviar una nueva propuesta para comprar su pase, ya que busca un competidor por el puesto con Alejo Véliz, teniendo en cuenta que Enzo Copetti podría marcharse en caso de recibir una buena oferta. 

Cabe destacar que semanas atrás Boca inició negociaciones por Auzmendi y no llegó a un acuerdo con Banfield debido a que el Taladro pidió 2 millones de dólares para desprenderse de la totalidad de su pase, mientras que el elenco de la Ribera desistió de hacer esta inversión. 

Así las cosas, Rosario Central deberá ofertar una cifra cercana a la que el elenco de zona sur le pidió al Xeneize para quedarse con el delantero, ya que es una de las opciones que tiene Jorge Almirón en carpeta para reforzar la ofensiva de cara a la primera parte de la temporada. 

Los números de Rodrigo Auzmendi en Banfield 

Desde su llegada al Taladro a mediados del año pasado, el delantero de 25 años disputó un total de 16 partidos, en los que convirtió cuatro goles y aportó dos asistencias. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y no fue expulsado en 1074 minutos en cancha. 

En síntesis 

  • Rosario Central realizó una oferta formal para comprar al delantero Rodrigo Auzmendi.
  • Banfield rechazó la propuesta; previamente tasó su pase en 2 millones de dólares.
  • Pol Fernández concretó su regreso al equipo dirigido por Jorge Almirón.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

