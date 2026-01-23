Boca desistió de dos negociaciones mientras avanza por Ascacibar y Kevin Serna

Una de las principales novelas del mercado de pases, acaba de definirse: Alexis Cuello. Después de semanas de novedades en las que Boca había ofertado formalmente en dos ocasiones, primero 2 y luego 2,5 millones de dólares por el 60% del pase, finalmente se tomó una decisión irreversible tras la última respuesta oficial que llegó desde San Lorenzo, que no dio el brazo a torcer.

Un dato importante a tener en cuenta fue la crisis institucional que atravesó el Ciclón en el último tiempo, fue uno de los grandes condicionantes durante las negociaciones. El cambio de mandato y esta nueva presidencia transitoria a cargo de Sergio Constantino, significó una postura mucho más firme y llegar a un acuerdo con los de Boedo parecía casi que una misión imposible.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Boca se bajó de la negociación por Cuello. Después de enviar dos ofertas formales, en la que aumentó el monto de dinero para acercarse a lo solicitado, San Lorenzo volvió a rechazar el ofrecimiento. De esta manera, el Xeneize no volverá a aumentar su cifra y se retira definitivamente de las tratativas por el delantero de 25 años.

Alexis Cuello, delantero de San Lorenzo. (Getty Images)

Si bien la dirigencia del Ciclón aclaró que si elevaban la suma se podía seguir conversando, desde el conjunto de la ribera fueron tajantes. Cabe recordar que pretendían 3 millones de dólares limpios, pero con el correr de los días la posición de la nueva CD cambió y Constantino reveló públicamente que Cuello solo salía por la cláusula de rescisión, es decir 6 millones de dólares limpios y Boca no pagaría eso.

En contraparte, según pudo saber BOLAVIP, Boca también desistió de contratar a Rodrigo Auzmendi. A pesar de que se había avanzado de buena manera, finalmente el Xeneize dio por finalizadas las charlas para que arribe al conjunto de la ribera en este mercado de pases. Tras agradecerle la predisposición, se le informó que se apunta a otros protagonistas en esta oportunidad.

Rodrigo Auzmendi, delantero de Banfield.

Otro dato importante a tener en cuenta fueron los rápidos avances por Ángel Romero y Kevin Serna. Por el ex Corinthians ya existe un acuerdo verbal y se estima que arribe a Argentina en las próximas horas. Por otro lado, por el colombiano ya se ofertaron 5 millones de dólares. Además, Boca negocia por Santiago Ascacibar con el fin de dar un verdadero salto de calidad en el equipo.

