Boca Juniors

Rodrigo Auzmendi, a un paso de ser el segundo refuerzo de Boca

La dirigencia de Banfield envió una contraoferta y en el Xeneize la aceptarían, por lo que el atacante llegaría al equipo de Úbeda.

Por Lautaro Toschi

Rodrigo Auzmendi se sumaría a Boca en las próximas horas

Luego de acordar el arribo de Ángel Romero, Boca avanzó fuerte por Rodrigo Auzmendi, atacante de Banfield. El pasado miércoles ya hubo un primer acercamiento desde el Xeneize, pero en el Taladro consideraron la propuesta insuficiente, por lo que este jueves enviaron una contraoferta y en el club de la Ribera la vieron con buenos ojos.

De esta manera, Rodrigo Auzmendi se convertiría en el segundo refuerzo de Boca en este mercado de pases. En las próximas horas se confirmaría el acuerdo que ayudará a Banfield a pagar algunas deudas, levantar las inhibiciones y poder cerrar algunos refuerzos.

Según pudo saber Bolavip, Banfield le pidió a Boca 2 millones de dólares netos por el 100% del pase del delantero. En Boca analizan la situación y todo indica ue darían el sí. Cabe destacar que el Xeneize cuenta con varios delanteros lesionados, por lo que es el sector de la cancha donde más necesita reforzarse.

¿Quién es Rodrigo Auzmendi?

Auzmendi nació el 2 de enero de 2001 en Adolfo González Cháves. Hizo Divisiones Inferiores en Plaza Colonia, Porto y Gimnasia y Esgrima La Plata, pero su debut en Primera fue en San Marcos de Arica, elenco chileno en el año 2022. Entre 2024 y 2025 pasó por el FC Motagua de Honduras y luego pasó a Banfield, elenco en el que jugó 15 partidos y marcó 4 goles.

La improvisación gana terreno y todos los boletos apuntan a Lucas Janson. El ex Vélez, acostumbrado a jugar por fuera o como segunda punta, deberá disfrazarse de referencia ofensiva en la Bombonera, tal y como ya hizo ante Olimpia. Para comprender lo inesperado de la situación, vale aferrarse a los números: si disputa 82 minutos ante Riestra, igualará el tiempo jugado en todo el 2025 (157′).

Pero los malabares no terminan allí: la emergencia es tal que Úbeda debió subir de urgencia a Iker Zufiaurre, atacante de 20 años de la Reserva que, si bien se destaca como extremo y suma tres partidos en Primera, hoy aparece como la única rueda de auxilio para completar el banco y ser el reemplazante de Janson.

DATOS CLAVE

  • Rodrigo Auzmendi se convertiría en el segundo refuerzo de Boca tras avanzar las negociaciones.
  • Banfield solicitó 2 millones de dólares netos por la totalidad del pase del delantero.
  • El atacante registra 4 goles en 15 partidos jugados con la camiseta del Taladro.
Lautaro Toschi

german garcía grova

toti pasman

