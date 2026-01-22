La decisión de Banfield con Rodrigo Auzmendi en medio del interés de Boca

A lo largo de las últimas horas, y mientras negocian por Ángel Romero y Kevin Serna, los directivos de Boca comenzaron con las gestiones para incorporar al delantero Rodrigo Auzmendi, quien se encuentra en Banfield.

En vísperas a lo que será el partido contra Huracán, correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura, se confirmó la decisión final de Pedro Troglio, el entrenador del Taladro, ante la posible salida del goleador.

Para enfrentar al Globo, en el Estadio Florencio Sola, el ex Gimnasia y Esgrima de La Plata no forma parte de los titulares, y tendrá que aguardar por su ingreso entre los suplentes. Un claro guiño hacia el club de La Ribera, que busca sumarlo.

Según pudo saber BOLAVIP, Banfield le pidió a Boca un total de 2 millones de dólares netos por el 100% del pase de Auzmendi. Si bien aún están analizando su contratación, avanzarían. Cabe destacar que el Xeneize cuenta con varios delanteros lesionados, por lo que es el sector de la cancha donde más necesita reforzarse.

Rodrigo Auzmendi, delantero de Banfield.

¿Quién es Rodrigo Auzmendi?

Auzmendi nació el 2 de enero de 2001 en Adolfo González Cháves. Hizo Divisiones Inferiores en Plaza Colonia, Porto y Gimnasia y Esgrima La Plata, pero su debut en Primera fue en San Marcos de Arica, elenco chileno en el año 2022. Entre 2024 y 2025 pasó por el FC Motagua de Honduras y luego pasó a Banfield, elenco en el que jugó 15 partidos y marcó 4 goles.

