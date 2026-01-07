Es tendencia:
La oferta europea que Godoy Cruz rechazó por Santino Andino mientras negocia con River

Panathinaikos está interesado en el extremo e inició conversaciones para ficharlo.

Por Marco D'arcangelo

Santino Andino con la Selección Argentina Sub 20.
© Getty ImagesSantino Andino con la Selección Argentina Sub 20.

Caídas las negociaciones con Sebastián Villa, River sigue trabajando en la búsqueda de un extremo y es por eso que quiere cerrar la incorporación de Santino Andino, el futbolista de 20 años que se desempeña en Godoy Cruz, y que disputó el último Mundial Sub 20 con la Selección Argentina. 

Más allá de este interés del Millonario, que está cerca de llegar a un acuerdo con la dirigencia del Tomba, desde la representación del jugador trajeron una oferta desde Europa que fue rechazada por el club mendocino debido a que no cumplió con sus exigencias. 

Según lo informado por el periodista Germán García Grova, Godoy Cruz rechazó un ofrecimiento desde el Panathinaikos de Grecia debido a que la consideraron insuficiente. Además, agregó que desde la institución afirmaron que el extremo seguirá su carrera en el Millonario. 

Además, para sumar a la información, la fuente citada agregó que Andino aún no definió su futuro. Esto se debe a que podrían llegar otras ofertas desde el fútbol europeo para que continúe su carrera en el exterior luego de perder la categoría con el Bodeguero. 

Así las cosas, en los próximos días se espera que la situación llegue a su fin. Desde River ya hicieron un ofrecimiento por 2 millones de dólares + 2 millones de dólares en bonos, además de que el Tomba tendrá una plusvalía del 30%, que recién impactaría cuando sea vendido en el futuro.

El mercado de pases de River

En el inicio de la pretemporada el Millonario lleva tres refuerzos abrochados, debido a que Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña ya se encuentran entrenando junto al resto del plantel en San Martín de Los Andes, a la espera de los primeros amistosos en Uruguay. 

Daniele De Rossi quiere a préstamo a un titular de River para su equipo de la Serie A

Por otro lado, el club tiene otros puestos para reforzar. Uno de ellos es la zaga central, donde se cayeron las negociaciones por Jhohan Romaña y averiguaron por Marco Di Césare. El otro es el centrodelantero, aunque todavía no hay nombres en carpeta ni negociaciones formales. 

Datos claves 

  • River ofertó US$ 2 millones fijos más bonos por Santino Andino.
  • Godoy Cruz rechazó al Panathinaikos y aseguró que el extremo irá al Millonario.
  • Vera, Moreno y Viña ya entrenan como refuerzos en San Martín de Los Andes.
Marco D'arcangelo

german garcía grova

Hay acuerdo entre River y Flamengo para que Matías Viña sea refuerzo

toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

