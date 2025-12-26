Es tendencia:
River Plate

Andino se aleja y River busca en España a su tercer refuerzo

El Millonario quiere cerrar su tercera incorporación antes de fin de año y que pueda iniciar la pretemporada en San Martín de los Andes.

Por Lautaro Toschi

La intención de River en este mercado de pases es clara: apunta a un futbolista, negocia por él y en cuanto se dilata más de la cuenta, desiste de su contratación. Con esta metodología cerró relativamente rápido a sus dos primeros refuerzos: Fausto Vera y Aníbal Moreno. Desde hace un tiempo negocia con Santino Andino y todo estaba dado para que se llegue a un acuerdo, pero se está demorando más de la cuenta y todo indica que no se concretará.

Hace apenas unos días, Santino Andino cambió de representante. Dejó de trabajar con Hernán Berman y ahora su carrera la lleva una agencia internacional que busca que pase al fútbol europeo. En River tomaron nota y esperarán a más tardar hasta el sábado 27 de diciembre, sino desistirán.

En las negociaciones entre River y Godoy Cruz se había acordado comprar el 60% del pase en una cifra cercana a los 5 millones de dólares, un dinero que le vendría muy bien al elenco mendocino para rearmarse e intentar volver a Primera. El que todavía no respondió es el futbolista, probablemente asesorado por su nueva representación.

River tiene una alternativa concreta

En Núñez tienen claro que si lo de Santino Andino no prospera irán a la carga por Tadeo Allende, a quien sondearon en las últimas semanas. El futbolista viene de brillar en Inter Miami y ahora regresó a Celta de Vigo, club dueño de su pase. River había tanteado la posibilidad de hacer un préstamo con opción de compra, pero los gallegos no estaban conformes con esa modalidad.

Ante una negativa de Andino, el Millonario podría buscar comprar una parte del pase en una cifra cercana a los 6 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que en las últimas horas apareció Austin FC de la MLS con intenciones de llevárselo.

DATOS CLAVE

  • Fausto Vera y Aníbal Moreno son los dos primeros refuerzos confirmados de River.
  • River ofrece 5 millones de dólares por el 60% del pase de Santino Andino.
  • El club buscaría a Tadeo Allende por 6 millones de dólares como alternativa principal.
