Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 2 de enero de 2026, con el foco puesto en la conformación del platel para el próximo semestre. En qué quedaron las negociaciones por Sebastián Villa, Viña, Andino y Allende, qué pasará con Paulo Díaz y los dos equipos que preguntaron por Sebastián Boselli, quien se marcharía en este mercado de pases.

Gallardo quiere a Villa, pero la dirigencia no

Hace unos días apareció en el radar el nombre de Sebastián Villa, una de las figuras del fútbol argentino que se desempeña en Independiente Rivadavia, pero que tiene un importante pasado en Boca.

Bolavip pudo saber que a Marcelo Gallardo le interesa Sebastián Villa y que se lo hizo saber a los dirigentes, pero la realidad es que todavía no hubo un avance formal porque los directivos del Millonario no ven con buenos ojos negociar por el colombiano. La razón principal es que tuvo varios problemas judiciales vinculados a la violencia de género.

¿Se suma Viña?

Todo está encaminado para que Matías Viña sea la tercera cara nueva en esta pretemporada. Hace unos días se sumaron Fausto Vera, Aníbal Moreno y ahora lo hará el uruguayo. Marcelo Gallardo lo llamó personalmente, le comentó cuál era su ideal y el lateral por izquierda no dudó a la hora de dar el sí.

Por estas horas se darán las negociaciones entre los clubes, pero en River ya saben que Flamengo no pondrá trabas en la operación. Será un préstamo por un año con opción de compra. El Millonario y el Fla todavía deben ponerse de acuerdo en los números, pero hay optimismo de ambas partes que el pase de concrete.

Matías Viña viene de ser campeón de la Libertadores con Flamengo. (Foto: Getty).

Andino y Allende

River busca reforzar la ofensiva y posó los ojos en Santino Andino y Tadeo Allende, inclusive ya ofertó por ambos. Andino es el preferido de Gallardo y pareciera ser que la novela tendrá final feliz, aunque todavía esperan una oferta desde Europa, pero hasta el momento solamente fueron sondeos. De no darse lo de Andino, el Millonario volverá a la carga por Allende y ofertará para comprar parte del pase.

Paulo Díaz y Sebastián Boselli

Los dos marcadores centrales quedaron relegados en la consideración de Marcelo Gallardo y corren de atrás. Los titulares en la zaga central serán Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero. Por Paulo Díaz hubo varios sondeos, pero el chileno solamente se irá si un club le ofrece un salario como el que tiene en River. Por su parte, a Sebastián Boselli lo quieren Peñarol y San Lorenzo, aunque todavía ninguna ofertó.