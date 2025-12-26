La razón por la que Racing se aleja de Matko Miljevic y los 2 nuevos apuntados que tiene Gustavo Costas

Racing se encuentra en plena negociación con Huracán para poder destrabar la operación por Matko Miljevic, con quien ya está acordado el contrato que tendría en Avellaneda, siempre y cuando se terminen de poner de acuerdo los clubes. Pero, mientras los días pasan, no hay manera de que Abel Poza dé el brazo a torcer.

Los directivos de Racing hicieron una oferta para quedarse con el nacido en Miami, a quien Gustavo Costas desea para que ocupe el lugar vacante que se generó a raíz de la salida de Agustín Almendra hacia Necaxa. Pero la misma no convenció en Parque Patricios, desde donde respondieron con total firmeza.

Desde la Quemita exclamaron que desean 4.500.000 de dólares por el 80% de la ficha de Miljevic, ya que Diego Milito le propuso quedarse con el 100% del pase del futbolista por medio millón menos. Es decir, por 4.000.000 de la moneda estadounidense.

Por ahora, la negociación está estancada, ya que ninguno de los presidentes cede, y mientras tanto Cruzeiro sigue tratando de tentar al ex Newell’s para que salga de Argentina y emigre hacia el fútbol brasileño. En esa línea, su agente Guillermo Fechenbach, durante una entrevista con TyC Sports, sostuvo que “si le toca jugar en Argentina en un club grande, evidentemente puede ser una vidriera importante para su carrera“.

Por otra parte, aclaró: “Para Matko la posibilidad de jugar en Racing es muy interesante y la ve con muy buenos ojos”. Finalmente, se mostró confiado respecto a la negociación: “Tenemos optimismo y creemos que puede llegar a buen puerto”. ¿Terminará siendo refuerzo del plantel de Costas?

Matko Miljevic enfrentando a Independiente. (Getty Images)

Racing analiza otras opciones

En el caso de que la operación se caiga, los directivos de Racing tienen en mente a otros futbolistas de buen pie para poder suplir la salida de Agustín Almendra.

Franco Cristaldo, que se encuentra en Gremio, y Gastón Lódico, futbolista de Instituto, son los apuntados para llegar a la Academia. Pero todo dependerá de cómo resulte la negociación por Matko Miljevic. Mientras tanto, Gustavo Costas aguarda.

DATOS CLAVES

Matko Miljevic acordó contrato con Racing para reemplazar la salida de Agustín Almendra .

acordó contrato con para reemplazar la salida de . Huracán exige 4.5 millones de dólares por el 80% y Racing ofreció 4 millones .

exige por el y ofreció . Cruzeiro también pretende al jugador, según confirmó su agente Guillermo Fechenbach.

