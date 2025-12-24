El predio de 6.700 millones que construye un club de la Liga Profesional

Mientras los diferentes equipos de la Liga Profesional buscan jerarquizar sus respectivos planteles, en Racing hacen lo propio, pero también trabajan de lleno en la construcción de un predio de entrenamiento, concentración y ocio, dirigido fundamentalmente a los jugadores profesionales y también a los de Reserva.

El mismo estará ubicado en el kilómetro 24,100 de la Autopista Riccheri, muy próximo al Predio Lionel Messi, que corresponde a la Asociación del Fútbol Argentino. Después de mucho tiempo, donde hubo complicaciones, el Centro de Alto Rendimiento Racing Club será una de las inversiones más importantes en la historia de la infraestructura deportiva de la institución situada en Avellaneda.

Dentro del informe que realizaron desde la Academia, aseguraron que “constará de seis canchas de medidas profesionales, cuatro a realizar en la etapa inicial, un edificio para el plantel principal con gimnasio y hotelería”. Por otra parte, revelaron que “contará con un segundo edificio similar para plantel de Reserva, el cual se complementará con un espacio deportivo cerrado de medidas reglamentarias para futsal, vóley y básquet, y con un gran salón con un quincho para eventos más oficinas en planta alta”. Y agregaron que “también se construirá un sector de tribunas con servicios bajo el mismo”.

La construcción poseerá un “circuito aeróbico perimetral de 1.500 metros, que recorrerá las zonas de reservas naturales del predio”. Incluso, durante una reunión de Comisión Directiva que se celebró a mediados de septiembre de este año, firmaron el convenio de adjudicación de la obra, que está a cargo de la empresa HC SA, la cual llevará adelante la construcción. Cabe destacar que la misma se impuso en el concurso de precios en el que participaron seis compañías de las 13 convocadas.

El render que presentó Racing a través de su web oficial.

Dentro de los informes que Racing le comunicó a sus hinchas y socios, esclareció que “el monto total de la obra asciende a la suma de 6.700.000.000 pesos y se abonará por etapas, conforme al cumplimiento de los plazos previstos”. También dejaron un registro donde sentencian que “el objetivo es que, a lo largo del primer trimestre del próximo año, el Centro de Alto Rendimiento Racing Club comience a ponerse en funcionamiento en su primera etapa y así convertirse en la base de las actividades cotidianas del plantel de Primera División“.

Las imágenes que presentó Racing del Centro de Alto Rendimiento

