Racing vendió a Agustín Almendra en una cifra millonaria

A dos años y medio de su llegada, Diego Milito se desprendió del mediocampista, que ahora jugará para Necaxa.

Por Julián Mazzara

Agustín Almendra deja Racing para marcharse a Necaxa.
© Prensa RacingAgustín Almendra deja Racing para marcharse a Necaxa.

Racing se desprendió de Luciano Vietto, Gabriel Arias y Facundo Mura, quienes no renovaron sus respectivos contratos y ahora continuarán con sus carreras lejos del elenco que dirige Gustavo Costas. Pero en plena Navidad, se produjo la primera venta de este mercado de pases: Agustín Almendra se marcha a Necaxa.

Después de llegar libre de Boca, donde se formó y debutó como profesional, el mediocampista nacido en San Francisco Solano recaló en el club de sus amores por pedido de Fernando Gago. Y si bien era titular con Costas, tenía una promesa de venta, ya que a mitad de este año pudo haberse marchado hacia Vélez.

Los directivos de la Academia le sacaron provecho a la operación, ya que según pudo saber BOLAVIP, lo transfirieron en 2.500.000 de dólares hacia el conjunto mexicano, el cual es dirigido por Martín Varini. Tras reemplazar a Gago, que fue despedido por malos resultados, los Electricistas buscan tener una mejor temporada en 2026 y sumaron a su cuarta cara nueva.

Así las cosas, Almendra se suma a los arribos de Raúl Martínez, Danny Leyva y Emilio Rodríguez, quienes fueron adquiridos en los últimos días, y de forma definitiva, a excepción del delantero que llegó desde Club León, que se encuentra a préstamo.

Agustín Almendra será nuevo jugador de Necaxa. (Getty Images)

El paso de Agustín Almendra por Racing

Tras quedar con el pase en su poder por un conflicto que tuvo en Boca, donde fue marginado luego de discutir con quien era su entrenador, Sebastián Battaglia, el mediocampista arribó a Racing, el club del que es hincha confeso.

En Avellaneda, fueron 102 los partidos que afrontó Agustín Almendra, quien anotó seis goles y aportó ocho asistencias. Además, conquistó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, en 2024 y 2025, respectivamente.

DATOS CLAVES

  • Agustín Almendra fue transferido al Necaxa de México por 2.500.000 dólares.
  • Racing confirmó las salidas de Vietto, Arias y Mura tras finalizar sus contratos.
  • El equipo dirigido por Martín Varini suma su cuarto refuerzo para la temporada 2026.
