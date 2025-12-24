El trueque que propone Riquelme: un titular de Racing como refuerzo para Boca a cambio de Milton Giménez

Con el mercado de pases iniciado, tanto Racing como Boca están buscando refuerzos para encarar el próximo año. Claro, ambos tendrán competencia internacional, donde intentarán ser protagonistas, por lo que precisan futbolistas de calidad para ir detrás de los objetivos planificados.

A lo largo de los últimos días, desde Avellaneda levantaron el teléfono y se comunicaron con Boca para consultar condiciones para llevarse a Milton Giménez, que es un viejo deseo de Gustavo Costas. Y hubo una respuesta: si quieren al atacante, desde Brandsen 805 buscarán a Gabriel Rojas, el lateral izquierdo.

En relación con la situación, desde Boca le confirmaron a BOLAVIP que “si ellos quieren a Giménez, nosotros vamos por Maravilla o una figura suya”. Por eso mismo posicionaron los cañones en el nacido en Rafael Calzada, que sueña con la Selección Argentina y viene de tener un año memorable. Pero no será sencillo para los de La Ribera.

No solo que aún tiene contrato con la Academia, sino que Rojas forma parte del listado de los intransferibles. Por eso mismo, Diego Milito no se sentará a negociar con Juan Román Riquelme y, según pudo averiguar este medio, el ex San Lorenzo y Querétaro solamente se marchará por la cláusula de rescisión que fue elevada de 10 a 15 millones de euros.

Gabriel Rojas, futbolista de Racing. (Foto: Prensa Racing)

Los números de Gabriel Rojas en Racing

Además de haberse consagrado en la Copa Sudamericana y en la Conmebol Recopa, tanto en 2024 como en 2025, desde que llegó a Racing en febrero de 2023, fueron 124 los partidos que afrontó Gabriel Rojas: convirtió 4 goles, aportó 18 asistencias y presenció 10.331 minutos en cancha. Además, fue amonestado en 16 ocasiones y solo una vez se marchó expulsado.

