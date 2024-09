En el mundo San Lorenzo están extasiados con el arribo de Iker Muniain, quien llegó con el pase en su poder luego de quedar en libertad de acción tras brillar con la camiseta de Athletic Club. Y ahora se prepara para hacer su estreno en el fútbol argentino.

Desde que comenzó a entrenarse bajo las órdenes de Leandro Romagnoli, el oriundo de Pamplona, de 31 años, se dispuso a realizar una puesta a punto desde lo físico, dado a que su último partido oficial fue el 19 de mayo de 2024, cuando afrontó 63 minutos en la victoria sobre Sevilla. Pero más allá de que tiene serias chances de ocupar un lugar entre los suplentes frente a Vélez Sarsfield, no sería en su habitual posición.

Históricamente, Muniain se movió por los extremos, sin importar el lugar de la banda, pero también como mediocampista ofensivo. Y en este caso, durante la práctica de fútbol, el Pipi Romagnoli lo colocó de doble cinco junto a Eric Remedi, con quien compartió la mitad de la cancha para el equipo suplente. Sin duda alguna, una posición realmente llamativa para el ex futbolista de la Selección de España.

A pesar de que el entrenador del Cuervo lo utilizó de manera circunstancial, en el Bajo Flores aseguran que Muniain se sintió muy cómodo en la posición y que está en grandes condiciones físicas. Pese a ello, le falta desde lo futbolístico. Por eso mismo, lo llevarán de a poco para que se vaya adaptando.

Muniain y Moretti tras la firma del contrato. (Foto: Prensa San Lorenzo)

¿Quién pagará el contrato de Iker Muniain?

Si bien San Lorenzo no debió desembolsar dinero para pagar el pase de Iker Muniain, ya que llegó libre tras sus largos años en Athletic Club, lógicamente su contrato es elevado. Marcelo Moretti contó cómo se pagará ese contrato, aunque no entró en detalles respecto a quienes son los particulares que aportarán dinero: “Fui claro, se lo dije a los jugadores en la reunión que tuvimos, el contrato que tiene que pagar San Lorenzo es un contrato que puede pagar”.

Además, agregó en Radio La Red: “Hay una empresa que nos está apoyando, que es sponsor del club, y hay dos personas amigas, empresarios, que también van a ayudarnos en forma desinteresada, sin pedir nada a cambio porque querían que el jugador jugara en San Lorenzo. La parte que le corresponde al club, es un contrato que puede pagar”.

La gran ilusión de los hinchas por ver a Iker Muniain

Este sábado, San Lorenzo enfrentará a Vélez en condición de local en lo que probablemente sea el debut de Iker Muniain en el fútbol argentino. Sobre ello, Marcelo Moretti reveló algunos detalles: “Hay mucha expectativa, prácticamente se han agotado todas las localidades. Si bien San Lorenzo viene de dos partidos ganados, el equipo en la tabla general no anda bien, siempre llenamos la cancha, pero a que tantos días se agote el canje de populares hacía mucho que no pasaba. Es la mejor incorporación, en cuanto a la expectativa, desde que estoy yo. Desde hace muchos años que San Lorenzo no tiene un refuerzo con estos antecedentes”.