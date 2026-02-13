Gallardo a Merlos en zona de vestuarios tras ser expulsado en River vs. Argentinos Juniors: “Pésimo árbitro y mala persona”

A River no le salió nada en La Paternal. El Millonario, que venía de perder feo ante Tigre por 4 a 1, visitó al Bicho en el Estadio Diego Armando Maradona y perdió 1 a 0, pero más allá del resultado no hubo nada positivo para rescatar de los de Núñez. Nuevo esquema, cambios de jugadores y la misma desidia de los últimos meses. Para colmo, Marcelo Gallardo se fue expulsado en el primer tiempo, una clara señal del nerviosismo en el que está envuelto River.

A los 35 minutos del primer tiempo, luego de un pésimo rechazo de Martínez Quarta, Viveros asistió a Hernán López Muñoz que recibió solo, se metió en el área y definió cruzado para estampar el 1 a 0. Minutos más tarde, Marcelo Gallardo reclamó por una falta sobre un jugador de River en una zona cercana al banco de suplentes.

Merlos no solamente no cobró esa infracción sino que le mostró la tarjeta roja a Marcelo Gallardo. El Muñeco lo aplaudió irónicamente al árbitro y eso no le gustó nada. Sin casi mediar palabra, Andrés Merlos lo expulsó, pero la cosa no quedó ahí. Pocos minutos después finalizó el primer tiempo y hubo un picante encuentro en la zona de vestuarios.

¿Qué le dijo Gallardo a Merlos?

Según pudo saber en exclusiva Bolavip, Marcelo Gallardo esperó a Andrés Merlos para dialogar en zona de vestuarios, pero no encontró respuestas. La situación fue tena y el Muñeco lanzó: “Sabés que sos un pésimo árbitro. Y además de pésimo árbitro sos una mala persona”. Lógicamente, en esta situación intervino personal de seguridad que resguarda la integridad de los árbitros.

Andrés Merlos ante River. (Foto: Getty).

Andrés Merlos no se quedó atrás y le respondió irónicamente: “No voy a poder dormir”, a lo que Gallardo le retrucó: “Claro si sos un mal árbitro y también mala persona”. Testigos que estuvieron en la zona de vestuarios le contaron a Bolavip, que el árbitro le habría exclamado al Muñeco: “Mala persona sos vos que hiciste echar a Demichelis”.

Después de eso, el entrenador del Millonario habría invitado a pelear a Merlos, quien habría aceptado la propuesta, pero lógicamente no pasó a mayores porque había personal de seguridad. Aparentemente, de la boca de Gallardo habría salido: “Te voy a cagar trompadas”.

