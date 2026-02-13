El explosivo tuit de Rodolfo D’Onofrio en plena derrota de River ante Argentinos

En una noche negra en lo futbolístico, en River hicieron foco en el arbitraje. Marcelo Gallardo se fue expulsado por sus reiteradas protestas contra Andrés Merlos y, en la misma sintonía, Rodolfo D’Onofrio salió al cruce a través de la red social X.

El ex presidente del Millonario vio la caída ante Argentinos Juniors por televisión y no dudó en pronunciarse publicamente. Dejando de lado el mal partido que estaba haciendo el club de sus amores, el directivo apuntó contra el colegiado luego de la tarjeta roja mostrada al Muñeco.

“Cansan ‘los malos’ arbitrajes“, soltó D’Onofrio, dejando en claro que, según su punto de vista, los jueces perjudicaron a River en más de una oportunidad. Su mensaje, publicado a las 22:10 en pleno entretiempo en La Paternal, tuvo miles de interacciones.

Más allá de la expulsión para el Muñeco, Merlos estuvo lejos de ser protagonista. La victoria del Bicho careció de jugadas polémicas o discutidas, más allá de algunos debates en las “chiquitas”, que fueron las que despertaron la ironía del DT de River.

La palabra de Biscay

Por la tarjeta roja que recibió Marcelo Gallardo en el primer tiempo, Matias Biscay tomó la palabra en conferencia de prensa y declaró: “Estamos bien. Hemos hecho una buena pretemporada. Estamos trabajando. Creemos que vamos a salir con las ideas claras. Sabemos que era un partido difícil, Argentinos juega muy bien. Tratamos de seguir nuestro camino, tenemos que mejorar y lo vamos a conseguir“.

“Hemos generado pocas situaciones, pero hemos generado. Recuerdo la de Montiel, la de Ruberto, dos de Galoppo. No hemos convertido. Creo que parte de ahí la diferencia. Si nos ponemos por delante las dificultades iban a ser para Argentinos”, cerró.

El antecedente de Gallardo con Merlos

Andrés Merlos no es de los árbitros favoritos de Marcelo Gallardo. De hecho, ambos protagonizaron distintos cruces en más de una oportunidad en distintos compromisos de River, incluso algunos que terminaron en victoria. El último fue hace casi 4 años.

En la Copa Argentina 2022, cuando el Millonario goleó 3 a 0 a Barracas Central, el Muñeco tomó la palabra en conferencia de prensa y declaró: “El equipo hizo un buen partido pese a Merlos. No se vio un árbitro sólido, pero el equipo sí lo estuvo“.

