¿Ciclo cumplido para Gallardo? River está desorientado

Los de Muñeco no levantan cabeza y acumularon una nueva derrota que pone al hombre que es estatua en jaque.

Por Toti Pasman

Marcelo Gallardo
© Prensa RiverMarcelo Gallardo

River está desorientado, el 4 a 1 de Tigre le devolvió las dudas y las sombras del 2025. Quedaron algunas postales del Diego Armando Maradona, donde los de Núñez perdieron contra Argentinos Juniors por 1 a 0 con gol de Hernán López Muñoz. Marcelo Gallardo expulsado, Montiel gritándole a Martínez Quarta, el pibe Beltrán que fue el mejor.

Acuña fue humillado por López Muñoz, un chico que era de River y ahora le permitió ganar a Argentinos Juniors un partido con un golazo. Aníbal Moreno fue reemplazado, Kendry Páez debutó y ni nos enteramos que el ecuatoriano se puso la camiseta de River.

Apareció Ruberto de titular, me pareció ver a Gallardo decir: “Lo quieren al pibe, bueno ahí lo tienen al pibe”. Ese pibe que tuvo una y la erró, como la erra Colidio, como la erra Salas, como no la mete Driussi que está lesionado.

Maximiliano Salas sumó minutos en La Paternal. (Foto: Getty).

Difícil presente

River es pura impotencia y yo lo dije el año pasado, el ciclo estaba agotado y es la impresión que da hoy. Es un equipo sin confianza, sin funcionamiento más allá de las situaciones que enumeró Biscay en la conferencia de prensa. El tema es saber quién cortará este ciclo, se animará Di Carlo a hacer lo que hizo Angelici con Bianchi y decirle al Muñeco que esto no da más.

