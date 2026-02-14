Es tendencia:
Los millones que podría pagarle Boca a River por Adam Bareiro

El Millonario conserva la mitad de la ficha del paraguayo y es por eso que recibiría dinero por su posible llegada al Xeneize.

Por Marco D'arcangelo

Adam Bareiro en su paso por River.
© GettyAdam Bareiro en su paso por River.

Con pocos días para mantenerse en el mercado de pases debido a la lesión de Rodrigo Battaglia, quien tendrá por lo menos 6 meses de inactividad, la dirigencia de Boca salió en búsqueda de un nuevo centrodelantero que pueda darle una variante a Claudio Úbeda de cara a la triple competencia. 

En este sentido, los cañones apuntaron a Adam Bareiro, el delantero paraguayo que viene de descender con Fortaleza a la Serie B de Brasil, y que ya sabe lo que es jugar en el fútbol argentino, debido a que tuvo dos pasos por San Lorenzo más uno fugaz por River. 

Para quedarse con el delantero de 29 años, el elenco de la Ribera le ofertó 3 millones de dólares al elenco brasileño, con el objetivo de comprar la totalidad de su pase. La particularidad es que la mitad de la ficha pertenece a Fortaleza, mientras que la otra al Millonario. 

Es por eso que en caso de comprar el 100% del pase de Bareiro, Boca tendrá que pagarle 1.5 millones de dólares a su clásico rival, debido a que este todavía tiene la mitad de la ficha del delantero. Cabe destacar que están cerca de llegar a un acuerdo con el jugador y ahora falta entre clubes. 

Si bien River se desprendió de Bareiro a mediados de 2025, le vendió a Fortaleza el 50% de la ficha, con la opción de que se transfiera un 20% más en bonos y objetivos a cumplir. Como esto no ocurrió, los de Núñez todavía tienen la mitad del pase, por lo que esperan recibir dinero.

Los números de Adam Bareiro en Fortaleza

En el semestre que jugó en el elenco brasileño, el delantero de 29 años disputó un total de 30 partidos, en los que convirtió 10 tantos y aportó 2 asistencias. Además, recibió 9 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 1438 minutos en cancha. 

En síntesis

  • Adam Bareiro es el delantero de 29 años buscado por Boca tras la lesión de Battaglia.
  • Boca ofreció 3 millones de dólares a Fortaleza para comprar la totalidad del pase del paraguayo.
  • El club River posee el 50% de la ficha y recibiría 1.5 millones de dólares.
