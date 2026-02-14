Boca le hizo una oferta a Fortaleza por Adam Bareiro y River se llevaría la mitad del dinero

Boca está lejos de retirarse del mercado de pases y va a fondo por un nuevo centrodelantero: Adam Bareiro. El Xeneize hizo una oferta formal por el jugador de Fortaleza, que comparte la totalidad de la ficha del jugador con River, donde jugó hasta finales de 2024.

Según pudo saber BOLAVIP, el elenco de la Ribera se comunicó con el club brasileño, que actualmente está en la Serie B, para ofrecerle 3 millones por la totalidad del pase del paraguayo. Dato no menor: el Millonario es dueño del 50% de la ficha del atacante.

A mediados de 2025, Fortaleza compró la mitad del pase de Bareiro en 1.8 millones, con opción de adquirir otro 20% si se cumplían objetivos. Finalmente, esa cláusula no se activó y es por eso que el club de Núñez mantiene su porcentaje.

Bareiro acumula tres goles en siete encuentros disputados en el Campeonato Cearense. El club tomará una decisión luego del encuentro de semifinales ante Ferroviário, que se llevará a cabo durante la tarde de este sábado. Cabe destacar que, para que la operación se concrete, la directiva de River deberá dar el OK.

El paso de Bareiro por River

A mediados de 2024, River incvirtió 4,5 millones de dólares para quedarse con el pase de Adam Bareiro, confiando en los buenos números que tenía en San Lorenzo, donde anotó 40 goles en 120 partidos.. En aquel entonces, el entrenador del Millonario era Martín Demichelis, que le dio minutos en el inicio del semestre. Sin embargo, un mes más tarde, Micho dejó su cargo y fue reemplazado por Marcelo Gallardo.

El Muñeco le dio pocos minutos al paraguayo, que pasó a ser alternativa y a jugar mucho menos de lo que esperaba. Por ese motivo, a comienzos de 2025, se marchó a préstamo a Al Rayyan y seis meses más tarde llegó a Fortaleza. En total, Bareiro jugó 16 partidos en el Millonario en los que no marcó goles ni dio asistencias.

Los elogios de Riquelme a Bareiro

Años atrás, Juan Román Riquelme fue muy elogioso con Bareiro: “El 9 de San Lorenzo compite todo el tiempo. Compite, compite y compite. El fútbol para mí es eso. Si el que juega mal compite, pasa a ser bueno; el que es bueno y compite, pasa a ser muy bueno; y el que es muy bueno y compite es Messi”.

“Vos podes ser muy bueno, pero si no te gusta competir, pasas a ser un jugador normal. El 9 de San Lorenzo compite todo el tiempo contra el que sea. ¿Juega por Copa Argentina? Compite y se pelea con el defensor del otro equipo. Después juega contra Huracán y compite otra vez. El fútbol también es eso”, agregó.

