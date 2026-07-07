“Hay olor a gol”: el relato viral del Mariano Closs anticipando el 3 a 2 de Enzo Fernández en Argentina vs. Egipto

El popular narrador vio venir la anotación agónica del mediocampista que despositó a la Albiceleste en los cuartos de final. Mirá el video.

La victoria agónica de la Selección Argentina sobre Egipto tuvo múltiples relatos, tanto nacionales como internacionales, pero el de Mariano Closs fue el más viral de todos. El narrador de Disney+, anticipó la jugada que terminó en el gol de Enzo Fernández para el 3 a 2 definitivo.

Faltaban minutos para el pitazo final, la Albiceleste lo había empatado instantes atrás e iba en busca del triunfo, y fue Lautaro Martínez quien vio a Enzo Fernández esperando cerca del área, justo antes de ponerle un centro a la cabeza para dar vuelta la historia. El relator lo anticipó.

“Si pica y cambia es gol, si pica y cambia es gol“, comenzó diciendo Closs. Cuando la jugada parecía disolverse, tiró: “Señoras y señores, hay olor a gol. Va Lautaro Martínez con el centro. ¡Ahí está! Gooooool“.

El relato de Mariano Closs

¡¡¡REMONTADA ÉPICA DE LA SCALONETA!!! ¡¡¡CABEZAZO GOLEADOR AGÓNICO DE ENZO FERNÁNDEZ PARA EL 3-2 DE ARGENTINA VS. EGIPTO!!!



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“La vi fea de verdad”

Después del partido, Messi confesó que se imaginó afuera del Mundial después del segundo gol de Egipto: “Cuando se pusieron 2-0 la vi fea de verdad. Era difícil. Por eso el desahogo y el alivio de todos, porque levantamos un partido increíble. Es difícil levantar un 2-0 y más en esta clase de eliminatoria”.

“Cuando hicimos el gol de Cuti todos internamente sentíamos que lo íbamos a empatar, que teníamos el tiempo y que todavía nos quedaba el alargue. Gracias a Dios lo pudimos hacer antes del alargue que también tiene mucho más mérito”, agregó.

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Cuándo juega Argentina los cuartos de final

El próximo compromiso para la Selección Argentina en el Mundial 2026 serán los cuartos de final. Los dirigidos por Lionel Scaloni chocarán ahora ante Suiza el sábado 11 de julio a las 22, hora argentina, en Kansas City.