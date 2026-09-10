Mariano Closs fulminó a Rodrigo De Paul tras su cruce con Lewandowski: “Líder es Messi”

El destacado relator argentino no tuvo filtro a la hora de referirse al mediocampista de la Selección Argentina.

Este miércoles, por una nueva fecha de la Major League Soccer de Estados Unidos, Inter Miami, con la presencia de Lionel Messi, empató 1-1 como visitante de Chicago Fire. Robert Lewandowski fue el encargado de abrir el marcador para el combinado anfitrión, mientras que Casemiro equilibró la historia para Las Garzas.

En medio de ese panorama, Rodrigo De Paul, otro de los argentinos que tiene el equipo comandado estratégicamente por el Kily González, mantuvo un fuerte cruce con el propio Lewandowski. Se trató de un entredicho en el que el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 expuso palabras muy picantes.

Como consecuencia de ello, este jueves, algunas horas después de consumado el hecho en cuestión, Mariano Closs apareció en escena para descargar toda su artillería contra la humanidad del mediocampista surgido de las divisiones inferiores de Racing Club. De ese modo, el destacado relator argentino demostró que no estuvo de acuerdo con el accionar de De Paul.

“Líder es Messi. Después, lo otro es impostado, de cualquiera”, manifestó Closs por intermedio de su programa “F12”, por ESPN. Sí, no tuvo contemplaciones y castigó verbalmente a De Paul, que le mencionó al polaco sus títulos ganados, haciendo hincapié en la mencionada Copa del Mundo de Qatar y en las dos Copas América.

💣🔥“Convengamos que no ganó solo las copas De Paul. Esto no es tenis. Los suplentes que no entraron nunca también son campeones del mundo. La carrera de Lewandowski es un poquito más importante, ¿no? Líder es Messi. Después lo otro es IMPOSTADO” – Mariano Closs https://t.co/gVSBNnfIuP pic.twitter.com/BA8el26lny — PaseClave (@paseclave__) September 10, 2026

“Y además, chapear con lo que vos ganaste en un deporte colectivo, no tiene nada que ver”, agregó Esteban Edul, profundizando la postura del propio Closs y señalando que es un error categórico generar un elogio individual cuando se han efectuado logros de forma grupal, tal como sucedió con la Selección Argentina de Lionel Scaloni.

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Más tarde, Closs redobló la apuesta y fue por más: “Lewandowski tiene una carrera que no tiene De Paul, individualmente hablando. Esto no es tenis. Los títulos se consiguen en grupo. Los suplentes que no entraron también son campeones del mundo”. Sin ningún tipo de dudas, palabras sencillamente filosas del periodista.

Los números de De Paul en Inter Miami

Rodrigo De Paul desembarcó en Inter Miami en julio de 2025. Desde ese entonces, el mediocampista de la Selección Argentina logró acumular 7 goles y 11 asistencias al cabo de 43 partidos de carácter oficial. Además, formó parte de la conquista de la Conferencia Este de la MLS y de la MLS Cup, en 2025.

DATOS CLAVE

Inter Miami empató 1-1 ante Chicago Fire por la Major League Soccer.

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Rodrigo De Paul discutió con Robert Lewandowski durante el partido de la MLS.