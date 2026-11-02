Mariano Closs cruzó a Nicolás Ramírez por su manejo del Boca – River: “Este clásico lo sepultó”

El periodista y relator fue crítico con el trabajo del árbitro en el Superclásico y enumeró sus principales falencias.

La victoria de Boca ante River en el Superclásico de este domingo dejó mucha tela para cortar. Los tres puntos se quedaron en La Bombonera, pero la polémica trascendió y, en el arranque de la semana, más figuras ponen el grito en el cielo por el trabajo de Nicolás Ramírez.

El árbitro estuvo en el ojo de la tormenta por sus controversiales decisiones en esta nueva edición del clásico entre los gigantes del fútbol argentino y hasta jugadores, cuerpo técnico y dirigentes del Millonario salieron a destrozarlo. Ahora, Mariano Closs se sumó a las críticas.

En su editorial, al inicio de F12 en ESPN, el relator y conductor reprobó la labor de Ramírez y enumeró los factores que lo llevaron a tener una actuación ‘bochornosa’ en lo que fue victoria para los del Vasco Arruabarrena.

“A un árbitro que le dicen ‘cagón’ todo el partido es un árbitro que no tiene dignidad personal de hacerse respetar. Y no es la jerga del fútbol, que es lo más extraordinario que hay, pero cuando te dicen con rabia que sos un cagón en la cara y vos te quedás mirándolo…”, comenzó el periodista.

“Además me da pena porque llevó a toda la familia a la cancha. Ramírez fue insultado por propios y extraños frente a su familia. Una pena. Un gran tipo, pero que este clásico lo sepultó para el futuro, para mí”, se extendió Closs, antes de criticar también a Federico Beligoy por designarlo para este partido.

Nicolás Ramírez en el Superclásico. (Foto: Getty)

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“Fue un desastre todo”

Closs luego se refirió a cómo se le fue de las manos el manejo de los futbolistas, a quiénes también les envió un dardo por sus actitudes dentro del campo: “Es horrible que esté hablando del árbitro en un Superclásico, pero ha tenido injerencia”.

“Fue muy bochornoso. Todo lo que permitió este señor, de griteríos, insultos hacia él, gestos de los jugadores de fútbol… Pocas veces visto. Es raro todo. Hasta infantil me pareció, en este caso de tipos profesionales. Fue un desastre todo”, concluyó el periodista.

Datos clave

Boca Juniors venció a River Plate este domingo en La Bombonera.

venció a River Plate este domingo en La Bombonera. Mariano Closs criticó al árbitro Nicolás Ramírez en el programa F12 de ESPN.

criticó al árbitro Nicolás Ramírez en el programa F12 de ESPN. Federico Beligoy fue el encargado de designar a Nicolás Ramírez para este partido.