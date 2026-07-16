Mariano Closs definió en una palabra el planteo de Inglaterra en la derrota con Argentina: “Creo que es la primera vez que la uso al aire”

El periodista y relator se animó a calificar a los futbolistas ingleses tras ver cómo se comportaron en la última parte del partido vs. Argentina.

Luego de lo que fue el triunfo argentino, dando vuelta el partido ante Inglaterra y clasificando a la final de la Copa del Mundo 2026, mucho quedó por hablar y analizar de lo que fue el encuentro de semifinales que se disputó ayer en Atlanta. Y Mariano Closs, relator del partido y conductor de ESPN Mundial, no dudó en señalar lo que sintió ayer durante el encuentro.

Dialogando con varios colegas en el pase de programa, Closs aseguró que vio miedo en el plantel inglés y no dudó en compartir su apreciación: “Ayer, lo que me transmitía el partido… Creo que es la primera vez que uso la palabra ‘Miedo’ al aire en un relato. Pero era lo que me transmitía Inglaterra“, reconoció.

Closs vio miedo en los futbolistas ingleses. (Getty)

“Mirá que los jugadores dicen que no tienen miedo. Tenían miedo. No había manera. Tenían temor, no querían la pelota, les quemaba. Argentina los agobió. Se tiraron atrás por temor, aunque el técnico siga diciendo que repetiría la fórmula”, continuó explicando Closs. “Me dio la sensación de que tenían miedo. Una cosa es resguardarse para aguantar, otra cosa el miedo“, agregó.

“Harry Kane jugaba de 3, Bellingham estaba en el punto penal, una cosa de locos. Inglaterra decidió exageradamente jugar así el partido. Es entendible en Egipto, estos muchachos…”, sentenció Closs, dejando el tema de lado con su punto claramente expuesto.

El posicionamiento de los jugadores ingleses, un reflejo de lo que pasaba por dentro. (Getty)

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Closs también señaló la falta de respeto con la Selección Argentina

Ya pasando del plantel inglés a lo que fueron las palabras de la prensa internacional y algunos ex futbolistas en la previa de la semifinal, Mariano Closs también tuvo algunas apreciaciones para ellos, tras consumarse el paso argentino a la final del mundo.

“A mi me parece que lo subestimaron. No se cuál es el motivo, tal vez desde lo futbolístico vieron que Argentina no jugaba bien, o que algunos referís le daban una mano, las declaraciones de los perdedores, Egipto sobre todo, diciendo que Argentina estaba siendo premiada”, recalcó el periodista, con micrófono en mano.

“El ambiente no fue respetuoso con la Selección Argentina, se mofaron un poco de los argentinos“, destacó Closs. “Nunca me van a ver nacionalista, pero cuando hay injusticias marcando que Argentina o Messi es ayudado por la FIFA… ahí uno se transforma en decir ‘Paren un poco, se están equivocando’. Te guste o no, Argentina llegó legítimamente a la final“, completó.

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