No es Newell’s: Lionel Messi posó con la 10 de otro club argentino

Lionel Messi volvió a revolucionar las redes sociales con una sorpresiva imagen publicada en los redes sociales. Más allá de ser un reconocido hincha de Newell’s Old Boys, el capitán de la Selección Argentina posó con los colores de otro equipo muy popular del interior del país.

El astro rosarino se mostró sonriente junto a Lucas Zelarayán, sosteniendo con ambas manos la camiseta alternativa de Belgrano de Córdoba. En la foto se puede apreciar el dorsal número 10 con el apellido del Chino, una de las figuras del Pirata en la última temporada.

La cuenta oficial de Belgrano no tardó en compartir el momento en un posteo, escribiendo “AAAAAAAAAA ES DEMASIADO FULBOOOO” para describir el encuentro. La publicación despertó miles de interacciones, sobre todo de los hinchas cordobeses al ver al mejor jugador de la historia con sus colores.

No es la primera vez que Messi muestra buena predisposición con sus pares del fútbol argentino, aceptando regalos y fotografías. Sin ir más lejos, hace pocos años posó junto a Juan Román Riquelme con la camiseta de Boca y con Marcelo Gallardo, con la de River.

El encuentro entre Messi y Zelarayán

Lucas Zelarayán, una de las figuras de Belgrano, visitó la casa de Leo en Rosario, donde se encuentra disfrutando de sus vacaciones tras pasar las fiestas, como todos los años. El Chino aprovechó la oportunidad para obsequiarle su camiseta y tomarse una foto con el Diez.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras volver a Boca desde Inter Miami, el Chelo Weigandt iría a otro equipo del fútbol argentino durante la próxima temporada

“¡Cumplí el sueño de conocer al mejor de todos! Gracias Leo por tomarte un tiempo para recibirme en tu casa, poder charlar un rato con vos, darte una camiseta mía y de mi querido Belgrano es algo que no voy a olvidar nunca”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “Más allá de todo, quiero decirte GRACIAS por ser un ejemplo y una inspiración para todos los que amamos este deporte, y también por enseñarnos a luchar por nuestros sueños, a nunca bajar los brazos por más tropiezos que haya en el camino, tu humildad y sencillez me deja una enseñanza de vida”.

La reacción de los hinchas de Belgrano

Tras el posteo de la cuenta oficial de Belgrano, los hinchas del Pirata no tardaron en exteriorizar su emoción por ver a Leo posando con su camiseta. “Los amo”, “magia pura”, “no puedo asimilar esto”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos en las redes sociales.

Publicidad

Publicidad

ver también El primer posteo de Lionel Messi en el año de su último Mundial con la Selección Argentina