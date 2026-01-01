El primer posteo de Lionel Messi en el año de su último Mundial con la Selección Argentina

2026 no será un año más para Lionel Messi, ya que a mediados del mismo disputará el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá con la Selección Argentina, en lo que será su sexta participación consecutiva en el certamen, por lo que romperá un récord histórico de presencias.

En su cuenta de Instagram, el capitán de la Albiceleste, que cerró el 2025 con Inter Miami siendo el campeón de la MLS, publicó su primer posteo en el año, en el que le deseó a todos sus seres queridos y seguidores que tengan un gran inicio en el 2026.

“¡¡FELIZ 2026!! Ojalá sea un año lleno de salud, amor y paz para todos”, fue el posteo de Messi en la mencionada red social, junto a una serie de fotos junto a su familia celebrando el inicio de año. Además, mostró el detalle de que se afeitó, ya que durante el 2025 se lo vio con su típica barba.

Pensando en el año futbolístico, en los próximos días el delantero de 38 años regresará a los entrenamientos de Inter Miami para iniciar la pretemporada, en la que tendrá una gira amistosa por Sudamérica, donde se enfrentará ante Alianza Lima de Perú, Atlético Nacional de Colombia y Barcelona de Ecuador.

Durante los primeros seis meses del año, el argentino buscará su mejor versión futbolística para llegar bien parado a la Copa del Mundo, en la que no solo tendrá su sexta participación y podrá romper un récord junto a Cristiano Ronaldo, sino que también irá por otras marcas históricas.

En este trayecto, no solo disputará los primeros encuentros de la fase regular de la MLS, sino que también tendrá la Concacaf Champions Cup, certamen internacional en el que iniciarán en los octavos de final, donde se enfrentarán al ganador de la llave entre Atlético Ottawa de Canadá y Nashville.

Publicidad

Publicidad

ver también Los 5 mejores goles de Messi en 2025, con uno en la Selección Argentina dentro del TOP 1

Los 3 récords que puede romper Messi en el Mundial 2026

Convertirse en el primer futbolista en jugar seis mundiales : en caso de estar presente en la Copa del Mundo, el argentino será el primer jugador en disputar este certamen seis veces. Además, Cristiano Ronaldo y Memo Ochoa lo pueden igualar.

: en caso de estar presente en la Copa del Mundo, el argentino será el primer jugador en disputar este certamen seis veces. Además, Cristiano Ronaldo y Memo Ochoa lo pueden igualar. Máximo goleador histórico de los mundiales : el delantero tiene 13 goles en sus cinco participaciones en la Copa de Mundo. Si convierte 4 tantos en el certamen, llegará a los 17 y superará a Miroslav Klose, quien lidera con 16.

: el delantero tiene 13 goles en sus cinco participaciones en la Copa de Mundo. Si convierte 4 tantos en el certamen, llegará a los 17 y superará a Miroslav Klose, quien lidera con 16. Máximo asistidor histórico de los mundiales: junto a Diego Maradona, Messi lidera la tabla de asistidores históricos en el certamen con 8 pases de gol. Es por eso que si da una asistencia más, quedará primero en soledad.

Datos claves