Pasó por Boca y Atlético de Madrid, fue campeón con la Selección Argentina y ahora sería refuerzo de Estudiantes de Río Cuarto

En el fútbol está claro que tener un currículum pesado no siempre garantiza la titularidad. Axel Werner es un ejemplo de ellos. A sus 29 años es dueño de una carrera que tocó techos altísimos, pero que todavía busca ese lugar donde afianzarse bajo los tres palos. En pos de ello, con un presente de poca acción en Rosario Central, el rafaelino podría convertirse en refuerzo de Estudiantes de Río Cuarto.

El conjunto cordobés, que logró el ascenso a la Liga Profesional junto a Gimnasia de Mendoza, se está armando para afrontar la temporada 2026 y apuntó sus cañones al ex Boca. Según informó el periodista Uriel Iugt, tras una negativa inicial de Franco Petroli (Godoy Cruz), la dirigencia de Río Cuarto avanzó con una oferta formal por Werner, quien ve con buenos ojos la salida para sumar los minutos que hoy no tiene.

La situación de Werner en Arroyito está lejos de ser la ideal. A pesar de formar parte del club desde hace dos años y haber obtenido la Copa de la Liga 2023 y de la reciente Liga, la presencia indiscutida de Jorge Fatura Broun siempre lo relegó al banco de suplentes.

Para colmo, el panorama en Arroyito podría complicarse aún más ante la posible llegada de Jeremías Ledesma desde River. Las chances de atajar se reducirían aún más. Por eso, con solo cuatro partidos disputados en 2025, la opción de salir a préstamo por un año se presenta como lo más viable para todas las partes.

Axel Werner, parte del Rosario Central campeón en 2023 (@axelwernerr).

De la promesa de Selección al debut soñado en Boca

Pese a su presente, el recorrido Axel Werner se presenta envidiable para la gran mayoría de los futbolistas. Surgido en Atlético de Rafaela, fue el arquero de la Selección argentina Sub-17 que se consagró campeona del Sudamericano 2013 (siendo suplente de Augusto Batalla). Su proyección fue tal que el Atlético de Madrid pagó cerca de un millón de dólares para que sea el sucesor de Jan Oblak.

Sin embargo su paso más recordado fue el préstamo en Boca durante la temporada 2016/17. Allí vivió una situación de película: le tocó debutar nada menos que en el Monumental, por el Superclásico que Boca vence 4-2 a River con una actuación estelar de Carlos Tevez. Aunque solo atajó dos partidos oficiales en el club (el otro fue ante Colón), se llevó la medalla de campeón de Primera División bajo el mando de Guillermo Barros Schelotto para luego retornar a España.

Axel Werner festejando el título de Primera División que obtuvo con Boca (@axelwernerr).

Su palmarés también incluye una UEFA Europa League ganada con el Atlético de Madrid en 2018. No obstante, tras la vigencia absoluta de Oblak, Werner inició un periplo que incluyó pasos por Huesca, Málaga, Elche y Arsenal de Sarandí.

La única etapa de verdadera regularidad se dio en México, con Atlético San Luis, donde logró encadenar 25 titularidades. Hoy, con menos de 100 partidos oficiales en su trayectoria profesional, el arquero puede encontrar en Río Cuarto el arco que le permita asentarse de una vez por todas.

