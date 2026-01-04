Pasó sin pena ni gloria por Boca, incitó a la violencia a los hinchas de River y ahora se quedó sin club: “Bronca y dolor”

Luego de perder la categoría con San Martín de San Juan, el ex mediocampista de Boca, Diego ‘Pulpo’ González, atraviesa un mal momento debido a que decidió marcharse del Santo al no renovar su contrato, y es por eso que se encuentra a la espera de nuevas ofertas.

“Después de un tiempo de mucha bronca, impotencia y dolor, solo toca aceptar la realidad, una realidad con la cual me va a tocar convivir. Pero si de algo sé, es que la vida por algo nos hace pasar por estos momentos“, explicó en su posteo para iniciar su despedida del elenco sanjuanino.

A principios de la temporada pasada, el ‘Pulpo’ aceptó el desafío de llegar al Santo para pelear por la permanencia. Tras un mal Torneo Apertura, llegó a la última fecha del Torneo Clausura con chances de salvarse frente a Aldosivi de Mar del Plata en condición de visitante.

En este encuentro, el ex Boca abrió el marcador e ilusionó a su equipo con la permanencia. Finalmente, cayeron 4 a 2 contra el Tiburón, por lo que perdieron la categoría a través de la tabla de los promedios, y así el Santo sanjuanino solamente estuvo una temporada en la Liga Profesional.

De cara a la próxima temporada, a los 37 años, el mediocampista esperará por nuevas ofertas para seguir con su carrera como profesional. Previo a su paso por San Martín de San Juan, tuvo una experiencia en el fútbol de Chile, donde jugó para la Unión Española.

Pulpo González recordó su paso por Boca

Tiempo atrás, el mediocampista dio una entrevista a TNT Sports, en donde se refirió a su carrera como profesional. Allí hizo un repaso sobre su estadía en Boca, club en el que jugó durante cuatro temporadas. “En lo personal no lo disfrutaba mucho porque vivís para el club, y cuando te vas te das cuenta de la magnitud de estar dentro de Boca”, aseguró.

La vez que el Pulpo González se cruzó con los hinchas de River

Por la Liga Profesional 2021, en el Estadio Más Monumental, River venció 2 a 1 a Boca con un doblete de Julián Alvarez, mientras que Carlos Zambrano descontó sobre el final. Luego del encuentro, el volante del Xeneize se marchó de la cancha haciéndole gestos a los hinchas rivales con la mano en su pecho.

