El Pulpo González emocionó a todos dedicándole su gol en San Martín de San Juan vs. San Lorenzo a Russo: “Para vos, Miguel”

El mediocampista fue dirigido por el entrenador durante su estadía en Boca en 2020 y 2021 y no pudo contener las lágrimas.

Por Nahuel De Hoz

Diego González le dedicó su gol a Miguel Ángel Russo.
Diego González le dedicó su gol a Miguel Ángel Russo.

En el inicio de la fecha 12 del Torneo Clausura, San Martín de San Juan venció 1-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, en lo que fue el primer partido después del reciente fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Aunque suene increíble, el autor del gol fue Diego González y rompió en llanto durante el festejo. Miró el cielo y se acordó del experimentado director técnico.

En un encuentro que parecía irse sin emociones, tuvo al Pulpo como máximo protagonista en la recta final. A través de una pelota parada, el conjunto de Cuyo aprovechó una desatención defensiva y sentenció el marcador. Tras un excelente centro casi frontal, el mediocampista cabeceó en soledad para mandar la pelota al fondo de la red y celebrar el tanto que valió un triunfo clave.

En ese preciso momento, González se arrodilló, miró el cielo y rompió en llanto. Señalando hacia arriba y tocando su corazón, expresó: “Para vos, Miguel“. Repitió una y otra vez esa frase en referencia a Russo, el director técnico que lo supo dirigir en Boca durante 2020 y 2021 y con el cual forjó una excelente relación que se mantuvo incluso después del ciclo en el que coincidieron.

Ni bien terminó el encuentro y fue reconocido como la figura del partido por haber modificado el resultado cerca del final, el Pulpo no pudo evitar emocionarse. “Aprendí algo de alguien que hoy ya no está, que es mirar para adelante. ¿Por qué no pensar en entrar entre los 8 primeros?. Esa es la idea, mirar siempre el lado positivo”, comenzó su discurso ante el micrófono.

En una línea similar a lo mencionado anteriormente, el volante amplió su discurso y se metió de lleno en lo relacionado a Russo. “Quiero mandarle un saludo grande a la familia, no pude ir al velorio porque estaba concentrando“, manifestó en primera instancia. Inmediatamente después, en cuanto al gol, agregó: “Este pequeño homenaje es para él, me aconsejó mucho”.

Pocos segundos más tarde, añadió: “Ni bien llegué a Boca de la mano de Román (Riquelme) y de él, siempre me dijo que era un luchador. Cuando llegué, a los 6 o 7 partidos, me rompí y me decía que lo hacía acordar mucho a él por cómo afrontaba las cosas”. Para cerrar sus palabras, en medio de lágrimas, culminó: “Lo voy a llevar siempre conmigo. Los recuerdos me los guardo para mí”.

El gol del Pulpo González ante San Lorenzo


Nahuel De Hoz

