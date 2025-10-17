Es tendencia:
Chicaneó a River, ganó 5 títulos en Boca e hizo una cruda autocrítica sobre su paso por el club: “Me apuré”

Diego González se marchó del Xeneize en 2024, pasó por el fútbol chileno y actualmente se encuentra en San Martín de San Juan.

Lautaro Toschi

Pulpo González
Pulpo González

En octubre de 2020 el fútbol argentino recién se estaba abriendo luego de varios meses de parate por la pandemia y allí fue el momento en el que Boca decidió contratar al Pulpo González, un mediocampista surgido de Lanús que había tenido un muy buen paso por Racing. El Xeneize fue a la carga por él y lo contrato, pero nunca logró encontrar la continuidad deseada y se marchó en 2024 sin pena ni gloria.

A comienzos de 2024, luego de haber sumado minutos en 44 partidos en los que marcó tres goles y brindó dos asistencias, Diego González se marchó de Boca y llegó a Unión Española de Chile. Durante esos más de tres años, el Pulpo obtuvo cinco títulos, aunque no tuvo un rol preponderante y en gran parte fue por las lesiones que sufrió y le impidió pelear realmente por un puesto.

La cruda autocrítica del Pulpo González

En diálogo con DSports, Diego González analizó su paso por Boca: “En Boca me apuré por recuperarme de algunas lesiones graves y eso es de lo que más me arrepiento. Quería estar si o si y eso me demandó mas tiempo”.

Además, agregó: “Yo quería devolverle a Boca su gratitud de haberme ido a buscar luego de un momento en el que me dieron la bolsa con mis botines en la calle. Que un club tan grande te abra las puertas en un momento así te hace querer devolverle eso”.

El día que chicaneó a River en pleno Monumental

El 3 de octubre de 2021, River recibió a Boca en el Estadio Monumental y se quedó con el Superclásico con dos goles de Julián Alvarez, mientras que para el Xeneize descontó Carlos Zambrano sobre el final. Una de las imágenes de aquel partido la dejó el Pulpo González, quien se retiró a zona de vestuarios realizando diversos gestos provocadores para los hinchas del Millonario.

El gesto del Pulpo González a los hinchas de River. (Foto: Getty).

El gesto del Pulpo González a los hinchas de River. (Foto: Getty).

