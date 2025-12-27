Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Después de cerrar las incorporaciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno, para incorporarse rápido a una pretemporada que Marcelo Gallardo decidió iniciar el pasado 20 de enero, River sigue haciendo gestiones en varios frentes para seguir reforzando su plantel de cara a 2026.

Con algunas negociaciones encaminadas y otras que fueron enfriándose con el correr de los días, en las últimas horas destacó también la firma de un primer contrato profesional para un juvenil y la directiva también sigue atenta la posibilidad de que al menos dos futbolistas más dejen el club.

Nueva avanzada por Maher Carrizo

Según pudo saber Bolavip, River está dispuesto a ir a la carga por Maher Carrizo sin intermediarios e iniciar gestiones formales directamente con Vélez, de club a club, aprovechando un cambio de postura en la dirigencia del Fortín respecto a la cotización de su joya.

En Liniers estarían dispuestos a negociar una venta del jugador que disputó el último Mundial Sub 20 con la Selección Argentina por un valor inferior al de la cláusula de rescisión fijada en 16 millones de dólares, algo con lo que se habían mostrado inflexibles en la primera mitad del año.

River evalúa comprar parte de la ficha de Maher Carrizo. (Getty)

Rechazan primera oferta por Romaña

San Lorenzo, que ya tiene a Sergio Costantino como presidente provisorio, rechazó la propuesta de River de 2 millones de dólares por el 50 por ciento del pase de Jhohan Romaña y la cesión del zaguero uruguayo Sebastián Boselli.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo a lo informado por el periodista Germán García Grova, San Lorenzo consideró insuficiente la oferta, ya que pretende vender la totalidad de su ficha y no la mitad como pretendían desde Núñez. De todas formas, las negociaciones continuarán en los próximos días.

ver también Un DT que dirigió a Aníbal Moreno y Fausto Vera valoró lo que tienen para aportar a River: “Pueden jugar juntos”

Oferta por Tadeo Allende y competencia a la vista

Tadeo Allende es otro de los protagonistas del mercado de pases de River y el club ya hizo una oferta para adquirir el 50 por ciento del delantero a Celta de Vigo, por la que esperan respuesta. Mientras tanto, el Austin FC de la MLS se metió en la pelea y también buscaría llevarse al futbolista de 26 años, que viene de tener un gran paso por Inter Miami.

Primer contrato para Jaroszewicz

River sigue blindando a sus juveniles para evitar repetir errores del pasado. Esta vez, fue el turno de Franco Jaroszewicz, arquero de 19 años que firmó su primer contrato profesional en el Millonario, con vigencia hasta diciembre de 2028 y una alta cláusula de rescisión.

Publicidad

Publicidad

Clubes interesados en Paulo Díaz

Paulo Díaz perdió terreno en este 2025. De titular a indiscutido a cuestionado por los hinchas en menos de un año. Ante el posible arribo a Jhohan Romaña para ser alternativa a Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, el chileno tendría pocas oportunidades y por eso analiza irse en este mercado de pases. Paulo recibió sondeos del fútbol brasileño y del árabe. Cabe destacar que él solamente se irá a algún club que pueda pagarle un salario similar al que percibe en el Millonario.

Se enfrió la llegada de Andino

Hace apenas unos días, Santino Andino cambió de representante. Dejó de trabajar con Hernán Berman y ahora su carrera la lleva una agencia internacional que busca que pase al fútbol europeo. En River tomaron nota y esperarán a más tardar hasta el sábado 27 de diciembre, sino desistirán.

En las negociaciones entre River y Godoy Cruz se había acordado comprar el 60% del pase en una cifra cercana a los 5 millones de dólares, un dinero que le vendría muy bien al elenco mendocino para rearmarse e intentar volver a Primera. El que todavía no respondió es el futbolista, probablemente asesorado por su nueva representación.

Publicidad