Este sábado 31 de enero, se enfrentan San Lorenzo y Central Córdoba por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Pedro Bidegain. El encuentro comienza a las 17:30 horas y se puede ver por ESPN Premium. Además, el árbitro es Fernando Echenique y en el VAR está José Carreras.
San Lorenzo vs. Central Córdoba EN VIVO y ONLINE vía ESPN por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto
La posible formación de Central Córdoba vs. San Lorenzo
Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi; Marco Iacobellis, Lucas González, Fernando Juárez; Diego Barrera, Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.
La posible formación de San Lorenzo vs. Central Córdoba
Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
