San Lorenzo vs. Central Córdoba EN VIVO y ONLINE vía ESPN por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

Por la fecha 3 del Torneo Apertura, San Lorenzo y Central Córdoba se enfrentan en el Bajo Flores. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

Por Julián Mazzara

San Lorenzo y Central Córdoba se enfrentan en el Bajo Flores.
San Lorenzo y Central Córdoba se enfrentan en el Bajo Flores.

Este sábado 31 de enero, se enfrentan San Lorenzo y Central Córdoba por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Pedro Bidegain. El encuentro comienza a las 17:30 horas y se puede ver por ESPN Premium. Además, el árbitro es Fernando Echenique y en el VAR está José Carreras.

La posible formación de Central Córdoba vs. San Lorenzo

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi; Marco Iacobellis, Lucas González, Fernando Juárez; Diego Barrera, Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

La posible formación de San Lorenzo vs. Central Córdoba

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Eduardo Domínguez sabe mucho más de fútbol que Riquelme y en La Plata quedó demostrado

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

San Lorenzo vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura: todo lo que hay que saber
Fútbol Argentino

San Lorenzo vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura: todo lo que hay que saber

Deportivo Riestra jugará la Copa Sudamericana en cancha de San Lorenzo
Copa Sudamericana

Deportivo Riestra jugará la Copa Sudamericana en cancha de San Lorenzo

Johan Romaña se refirió a su frustrado pase de San Lorenzo a River: "Tengo códigos"
Fútbol Argentino

Johan Romaña se refirió a su frustrado pase de San Lorenzo a River: "Tengo códigos"

Boca hoy: quién será el tercer refuerzo, convocados vs. Newell's, Blondel borrado y más
Boca Juniors

Boca hoy: quién será el tercer refuerzo, convocados vs. Newell's, Blondel borrado y más

