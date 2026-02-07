Aldosivi vs. Rosario Central EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

Fernando Espinoza fue designado para arbitrar el partido que se disputa en el José María Minella. Está acompañado por las siguientes autoridades:

En la ciudad de Mar del Plata, ya están jugando Aldosivi y Rosario Central.

Pese a que el Canalla gana por la mínima ventaja, Aldosivi da batalla en el mediocampo.

Este sábado 7 de febrero, se enfrentan Aldosivi y Rosario Central por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio José María Minella. El encuentro comienza a las 17:00 horas y se puede ver por ESPN Premium. Además, el árbitro es Fernando Espinoza y en el VAR está Adrián Franklin.

