Este sábado 7 de febrero, se enfrentan Aldosivi y Rosario Central por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio José María Minella. El encuentro comienza a las 17:00 horas y se puede ver por ESPN Premium. Además, el árbitro es Fernando Espinoza y en el VAR está Adrián Franklin.
Aldosivi vs. Rosario Central EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto
En el José María Minella, el Tiburón y el Canalla se enfrentan por la fecha 4 del Torneo Apertura. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.
14' PT - El encuentro es muy disputado
Pese a que el Canalla gana por la mínima ventaja, Aldosivi da batalla en el mediocampo.
3' PT - ¡GOL DE ROSARIO CENTRAL!
Ignacio Ovando estampa el 1-0 para el Canalla.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
En la ciudad de Mar del Plata, ya están jugando Aldosivi y Rosario Central.
Así está el césped del Minella
El estadio marplatense aguarda por el partido entre Aldosivi y Rosario Central.
¡ROSARIO CENTRAL CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!
Jorge Almirón definió que Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Gaspar Duarte; Alejo Véliz, sean los titulares ante Aldosivi.
¡ALDOSIVI CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!
Guillermo Farré definió que Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Lucas Rodríguez; Roberto Bochi, Federico Gino, Esteban Rolón; Tomás Fernández; Junior Arias y Agustín Palavecino, sean los titulares.
El Tiburón está en su casa
Aldosivi ya llegó al Estadio José María Minella.
El Canalla ya se encuentra en Mar del Plata
Rosario Central llegó al Estadio José María Minella.
El Canalla tiene el vestuario listo
Rosario Central lucirá su indumentaria alternativa.
Terna arbitral de Aldosivi vs. Rosario Central
Fernando Espinoza fue designado para arbitrar el partido que se disputa en el José María Minella. Está acompañado por las siguientes autoridades:
- Árbitro asistente 1: Julio Fernández
- Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri
- Cuarto árbitro: Diego Novelli
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Mariano Ascenzi
La posible formación de Rosario Central vs. Aldosivi
Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
La posible formación de Aldosivi vs. Rosario Central
Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román; Roberto Bochi, Federico Gino, Esteban Rolón; Natanael Guzmán; Junior Arias y Alejandro Villarreal. DT: Guillermo Farré.
