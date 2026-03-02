El gol de Gonzalo Montiel en Independiente Rivadavia vs. River por el Torneo Apertura 2026

Independiente Rivadavia se había puesto en ventaja con un golazo de Gonzalo Ríos y era superior a River en el primer tiempo en Mendoza. Sin embargo, a cinco del final del primer tiempo, Gonzalo Montiel quedó dentro del área y conectó de cabeza un centro de Ian Subiabre para igualar el partido.

El lateral de River convirtió el 1-1 de ante la lepra mendocina con un cabezazo que se metió contra el palo de Bolcato, que nada pudo hacer para evitar la caída de su arco.

El gol de Montiel para el empate de River

En el caso de Gonzalo Montiel, este es su segundo gol en el campeonato, ya que había anotado el único en el triunfo como visitante vs. Barracas Central en la primera fecha del Torneo Apertura. En aquella tarde, también había convertido de cabeza, aunque tras centro de Juanfer Quintero.