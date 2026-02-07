La ley del ex: así fue el festejo de Tiago Serrago tras el gol de Tigre ante River

Tigre golpeó bien fuerte en el Monumental, y no solo lo hizo temprano, sino que también por medio de un ex jugador de River: el delantero juvenil Tiago Serrago, quien anotó por primera vez en el vigente Torneo Apertura.

El delantero de 22 años, que alcanzó su tercer gol en Primera División (hizo dos durante su préstamo en Aldosivi), aprovechó un buen pase filtrado para rematar al primer poste y con muchísima fuerza para dejar sin chance alguna a Santiago Beltrán.

Luego de convertir el tanto, Serrago fue muy respetuoso con el club que lo formó como futbolista profesional, pese a que no tuvo la chance de debutar allí. Por esa misma razón, en lugar de celebrar su tanto, de frente a las tribunas Sívori y San Martín, le pidió disculpas a los hinchas.

Cabe destacar que el ariete se encuentra cedido a préstamo en el Matador, y su estadía allí finalizará en diciembre de 2026. Sin embargo, tiene una opción de compra por el 50% del pase. Eso sí, no hay una cláusula de repesca, algo que sí se dio en otras cesiones.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

ver también Armani volverá a atajar: será ante Argentinos Juniors

ver también Miguel Borja le dedicó un nostálgico posteo a River tras reencontrarse con el gol en su nuevo club

DATOS CLAVES