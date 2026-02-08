Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras la derrota de River y la victoria de Racing

La fecha 4 del Torneo Apertura continuó este sábado con una jornada cargada de goles y sorpresas. Con cinco encuentros disputados, el desarrollo de la jornada, que había comenzado el viernes, empezó a marcar movimientos pesados en la tabla, tanto en los primeros como últimos puestos.

El gran golpe del día se dio en el Monumental, donde Tigre protagonizó una histórica goleada 4-1 ante River. El equipo de Diego Dabove no solo le quitó el invicto al conjunto de Marcelo Gallardo, sino que además se subió a lo más alto de la Zona B con 10 puntos y dejó al Millonario cuarto, con siete unidades.

La jornada se había abierto más temprano con el empate 1-1 entre Aldosivi y Rosario Central en Mar del Plata. Más tarde, Racing cortó una racha de tres derrotas seguidas al vencer 2-1 a Argentinos Juniors y sumó sus primeros puntos para salir del fondo de la Zona B.

En el cierre del sábado hubo acción en simultáneo: Belgrano se impuso 1-0 contra Banfield, mientras que Defensa y Justicia se hizo grande en Rosario y le ganó 3-2 a Newell’s. El Halcón alcanzó los ocho puntos y se trepó a la cima de la Zona A, mientras que la Lepra sigue sin ganar y se hunde en el fondo de la tabla.

La fecha continuará el domingo con otros cinco partidos, entre los que se destacan la visita de Independiente a Platense, el clásico entre Huracán y San Lorenzo, y el cruce de Boca frente a Vélez en Liniers. La jornada se completará el lunes, en un fin de semana que ya dejó consecuencias en la pelea por el Apertura.

Así está la tabla del Torneo Apertura

Publicidad

Publicidad

ver también El mensaje de Juanfer Quintero a los hinchas de River tras la goleada ante Tigre: “Solamente es un partido”

ver también La burla de David Romero a River que no se vio en TV durante la goleada de Tigre: “Se van”

El fixture de la fecha 4 del Torneo Apertura

Viernes 6 de febrero

Central Córdoba 1-0 Unión (Zona A)

Sábado 7 de febrero

Aldosivi 1-1 Rosario Central (Zona B)

Racing 2-1 Argentinos (Zona B)

River 1-4 Tigre (Zona B)

Newell’s 2-3 Defensa y Justicia (Zona A)

Belgrano 1-0 Banfield (Zona B)

Domingo 8 de febrero

Platense – Independiente (Zona A) -17.00

Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B) – 17.00

Huracán – San Lorenzo (Interzonal) – 19.15

Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A) – 22.15

Vélez – Boca (Zona A) – 22.15

Lunes 9 de febrero

Barracas Central – Gimnasia (Zona B) – 17.00

Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A) – 19.15

Lanús – Talleres (Zona A) – 19.15

Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) – 21.30

Publicidad