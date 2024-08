El fuerte temporal durante las últimas horas en el Gran Buenos Aires ha hecho estragos. La llegada de la tormenta de Santa Rosa, sumado a los fuertes vientos, provocó que varios partidos de fútbol del Ascenso argentino deban suspenderse y reprogramarse para los próximos días.

De esta forma, partidos que debían jugarse en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), correspondientes a la Primera Nacional, la Primera B y la Primera C no se disputen este sábado 31 de agosto. Han sido reprogramados, con confirmación de AFA, para jugarse en los próximos días.

En la Primera Nacional se debieron suspender seis partidos que debían jugarse este sábado debido a inundaciones y malas condiciones en los campos de juego. Debían jugarse Estudiantes (Buenos Aires) vs. Agropecuario, San Telmo vs. Arsenal de Sarandí, Almirante Brown vs. Temperley, San Miguel vs. Patronato, Talleres (Remedios de Escalada) vs. All Boys y Defensores Unidos vs. Almagro. Los únicos partidos que se jugarán de esta categoría son San Martín de Tucumán vs. San Martín de San Juan y Gimnasia de Jujuy vs. Güemes de Santiago del Estero.

En la Primera B, no se jugarán Cañuelas vs. Colegiales, Deportivo Armenio vs. Argentino de Merlo y Midland vs. Flandria. El único partido que sí se jugaría pese a las intensas lluvias sería Los Andes vs. Dock Sud en Lomas de Zamora (14:05 horas).

En tanto, en la Primera C, todos los partidos que debían jugarse por la fecha 10 fueron suspendidos y se jugarían recién el martes. Mercedes vs. Sportivo Barracas, Victoriano Arenas vs. Atlas, Central Ballester vs. Argentino de Rosario, Juventud Unida vs. Deportivo Paraguayo, Puerto Nuevo vs. Yupanqui y Claypole vs. Real Pilar.

Los partidos suspendidos de la Primera Nacional y cuándo se jugarán

Estudiantes (BA) vs. Agropecuario: Lunes 2 de septiembre a las 15:00 horas

San Telmo vs. Arsenal de Sarandí: Domingo 1 de septiembre a las 15:00 horas

Almirante Brown vs. Temperley: Domingo 1 de septiembre a las 15:00 horas

San Miguel vs. Patronato: Lunes 2 de septiembre a las 15:00 horas

Defensores Unidos vs. Almagro: Lunes 2 de septiembre a las 15:00 horas

Talleres (Remedios de Escalada) vs All Boys: Lunes 2 de septiembre con horario a confirmar

Los partidos suspendidos de la Primera B y cuándo se jugarán

Cañuelas vs. Colegiales: Lunes 2 de septiembre a las 15:00 horas

Deportivo Armenio vs. Argentino de Merlo: Martes 3 de septiembre con horario a confirmar

Midland vs. Flandria: Lunes 2 de septiembre a las 20:00 horas

Los partidos suspendidos de la Primera C y cuándo se jugarán