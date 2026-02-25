Argentinos 0-0 Barcelona EN VIVO y ONLINE vía Disney+ y Fox Sports por la Copa Libertadores: gol anulado a Oroz

Un empate o una victoria depositan al Bicho en la Fase 3. En el caso de caer por la mínima habrá penales, mientras que una derrota por dos o más goles de diferencia sería eliminación para los de La Paternal.

Rueda la pelota en La Paternal. Argentinos y Barcelona ya se miden por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores.

El Bicho rompió líneas en mitad de cancha y su creativo probó con un tiro desde afuera del área. Se le fue ancho.

Oroz aprovechó un rebote para adelantar al Bicho. Pero hay dudas... Una mano de Viveros puede ahogarle el grito al local. Hay revisión en el VAR.

La mano de Viveros hizo que anularan el tanto de Argentinos. Todo sigue 0-0 en La Paternal.

Un centro cruzado estuvo a punto de ser conectado por el centrodelantero de Argentinos. Contreras reaccionó a tiempo para capturar la pelota.

En el Estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors recibe este miércoles a Barcelona de Ecuador en el marco del partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores. Desde las 21.30, el encuentro se podrá sintonizar a través de Fox Sports y Disney+ y contará con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.

Con gol de Diego Porcel, sobre el final del encuentro, el Bicho triunfó por 1-0 en la ida en Guayaquil, por lo que intentará aprovechar la ventaja ante su público. De acceder a la Fase 3 de la próxima instancia, se asegurará, al menos, un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.