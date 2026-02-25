Argentinos 0-0 Barcelona EN VIVO y ONLINE vía Disney+ y Fox Sports por la Copa Libertadores: gol anulado a Oroz

En el Estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors recibe este miércoles a Barcelona de Ecuador en el marco del partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores. Desde las 21.30, el encuentro se podrá sintonizar a través de Fox Sports y Disney+ y contará con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.
Con gol de Diego Porcel, sobre el final del encuentro, el Bicho triunfó por 1-0 en la ida en Guayaquil, por lo que intentará aprovechar la ventaja ante su público. De acceder a la Fase 3 de la próxima instancia, se asegurará, al menos, un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.