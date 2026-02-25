Es tendencia:
logotipo del encabezado
COPA LIBERTADORES

Argentinos 0-0 Barcelona EN VIVO y ONLINE vía Disney+ y Fox Sports por la Copa Libertadores: gol anulado a Oroz

Tras la victoria en Ecuador, el Bicho intentará avanzar ante su público en la fase previa del certamen.

35' PT: Porcel, a centímetros

Un centro cruzado estuvo a punto de ser conectado por el centrodelantero de Argentinos. Contreras reaccionó a tiempo para capturar la pelota.

Publicidad

22' PT: Pausa de hidratación

Los jugadores se reúnen a un costado del campo. Ya se reinicia el trámite.

15' PT: ¡Marcha atrás!

La mano de Viveros hizo que anularan el tanto de Argentinos. Todo sigue 0-0 en La Paternal.

12' PT: ¡GOL DE ARGENTINOS!

Oroz aprovechó un rebote para adelantar al Bicho. Pero hay dudas... Una mano de Viveros puede ahogarle el grito al local. Hay revisión en el VAR.

1' PT: Remate de López Muñoz

El Bicho rompió líneas en mitad de cancha y su creativo probó con un tiro desde afuera del área. Se le fue ancho.

Publicidad

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Rueda la pelota en La Paternal. Argentinos y Barcelona ya se miden por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores.

¡Equipos en cancha!

Sorteo y saludos protocolares. Ya comienza el partido.

Qué necesita Argentinos para avanzar

Un empate o una victoria depositan al Bicho en la Fase 3. En el caso de caer por la mínima habrá penales, mientras que una derrota por dos o más goles de diferencia sería eliminación para los de La Paternal.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE BARCELONA

José Contreras; Bryan Carabalí, Alex Rangel, Christian Báez, Exon Vallecilla, Jonnathan Mina; Byron Castillo, Milton Celiz, Jhonny Quiñónez, Joao Rojas; y Darío Benedetto.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE ARGENTINOS JUNIORS

Bryan Cortes; Leandro Lozano, Roman Riquelme, Erik Godoy, Sebastian Prieto; Federico Fattori, Nicolas Oroz, Alan Lescano; Hernan Lopez Muñoz, Emiliano Viveros y Diego Porcel.

Publicidad

Los árbitros del partido

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)
Asistente 1: Horacio Ferreiro (Uruguay)
Asistente 2: Pablo Llarena (Uruguay)
Cuarto árbitro: Anahí Fernández (Uruguay)
VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)
AVAR: Agustín Berisso (Uruguay)

Hora y TV

A las 21.30, el encuentro se podrá sintonizar a través de Disney+ y Fox Sports.

¡Bienvenidos!

Abrimos una nueva cobertura. Este miércoles se enfrentan Argentinos Juniors y Barcelona.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Argentinos se mide ante Barcelona en La Paternal.
© AAAJ/BarcelonaArgentinos se mide ante Barcelona en La Paternal.

En el Estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors recibe este miércoles a Barcelona de Ecuador en el marco del partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores. Desde las 21.30, el encuentro se podrá sintonizar a través de Fox Sports y Disney+ y contará con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.

Con gol de Diego Porcel, sobre el final del encuentro, el Bicho triunfó por 1-0 en la ida en Guayaquil, por lo que intentará aprovechar la ventaja ante su público. De acceder a la Fase 3 de la próxima instancia, se asegurará, al menos, un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Agustín Vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

jpasman
Toti Pasman

Grandeza total de Gallardo para despedirse de River: vio que la situación no daba para más y dio un paso al costado

Lee también
Darío Benedetto convirtió su primer gol en Barcelona y puso fin a su racha de dos años de sequía
Fútbol Sudamericano

Darío Benedetto convirtió su primer gol en Barcelona y puso fin a su racha de dos años de sequía

Triunfo de oro: Argentinos venció a Barcelona en Ecuador
Copa Libertadores

Triunfo de oro: Argentinos venció a Barcelona en Ecuador

Escándalo en Ecuador: el presidente de Barcelona fue detenido y podría recibir hasta 22 años de cárcel
Fútbol Sudamericano

Escándalo en Ecuador: el presidente de Barcelona fue detenido y podría recibir hasta 22 años de cárcel

Pronósticos Flamengo vs Lanús: el Granate va por el Maracanazo en la Recopa Sudamericana
Apuestas

Pronósticos Flamengo vs Lanús: el Granate va por el Maracanazo en la Recopa Sudamericana

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo