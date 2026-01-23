Guillermo Barros Schelotto explotó por el arbitraje de Andrés Merlos en Instituto vs. Vélez: “Siempre el mismo”

El pasado jueves comenzó el Torneo Apertura 2026. Vélez visitó a Instituto en Córdoba por la primera jornada y se impuso por 1 a 0 con un tanto de Tobías Andrada cuando el partido estaba por terminar. De esta manera, los de Guillermo Barros Schelotto volvieron a Buenos Aires con tres puntos importantes en el bolsillo.

Fiel a su estilo, Guillermo Barros Schelotto habló sin pelos en la lengua en la conferencia de prensa posterior al encuentro y el principal apuntado de sus críticas fue Andrés Merlos, el árbitro del partido. Para el Melli, el juez cometió groseros errores en contra del Fortín y no tuvo problemas en manifestar su opinión ante la prensa.

Guillermo Barros Schelotto vs. Andrés Merlos

El Mellizo fue consultado por Andrés Merlos y dijo: “La jugada de Pellegrini fue a los dos minutos que choca con Alarcón y entiendo que a veces es violenta, pero es adelante del cuarto, del línea y que el árbitro puede cambiar la mirada, pero el VAR está mirando lo que pasó. La jugada del penal, hacía un minuto había offside. Si me preguntás cómo vi el partido, lo vi incómodo como todos los hinchas de Vélez“.

Además, afirmó: “El año pasado nosotros le empatamos a Racing con uno menos y no nos cobraron un gol que fue legítimo. De repente uno se cansa de todas las cosas que van pasando, se suman y uno acumula. También me acuerdo del penal que no nos cobraron contra Argentinos Juniors, entonces parece que tengo que salir a hablar después de todos los partidos”.

“¿Tengo que pedir que el árbitro no nos dirija más? Eso sería entrar en la lucha periodística y yo quiero hablar de fútbol. Hoy el equipo jugó bien, estuvimos bien parados, nos faltó fútbol, pero es el primer partido. Nosotros no hacemos tiempo y encima dan dos minutos más después de los siete que dieron, incluso hicimos dos cambios y fueron a la vez. Hablemos de fútbol, basta de todo lo extra“, agregó Guillermo.

“Busquemos el ejemplo, la excelencia, un equipo juega mal y el periodismo me pregunta. Por qué jugamos nueve minutos extra, por qué el VAR no avisa de un offside. Yo veo lo mismo que el hincha de Vélez. Hablemos de fútbol, no quiero hablar más del árbitro. El árbitro se puede equivocar, pero es siempre el mismo con el mismo equipo“, completó Barros Schelotto en clara referencia a Andrés Merlos.

Publicidad

Publicidad

ver también Guillermo Barros Schelotto tiene su primer refuerzo: llega a Vélez desde Europa un jugador que quisieron Boca y River

Tweet placeholder

DATOS CLAVE