El mundo River está muy caldeado. La derrota frente a Temperley dejó a Martín Demichelis tambaleando con los hinchas, y también a Franco Armani, quien no tapó ni adivinó un solo penal en la serie de Copa Argentina. A raíz de ello, fue tomado como objeto de burla por parte de los plateistas de Argentinos Juniors, quienes gozaron del triunfo en La Paternal por sobre el Millonario.

Después de lo que fue la eliminación a manos del Gasolero, hubo varios memes en contra de Armani, como así también lo criticaron en las redes sociales. Y como los fanáticos del Bicho tuvieron la “oportunidad” de mofarse en su cara, no la desperdiciaron. Así fue como el arquero que integra la lista preliminar para la Copa América se desquitó cuando terminó el cotejo.

Las cámaras de ESPN Fútbol 1 captaron al Pulpo reclamándole al árbitro Leandro Rey Hilfer, y después se quedaron con el arquero dirigiéndose hacia el túnel que da a la zona de los vestuarios. En ese momento fue que los simpatizantes del club del barrio porteño de La Paternal comenzaron a gritarle al oriundo de Casilda que, muy enojado, respondió: “La tengo en el banco”, vociferó haciendo el gesto de tener dinero en el bolsillo.

Pese a que no hubo un firme contexto en cuanto a la situación, ya que se oía bullicio pero no con claridad lo que manifestaban los hinchas locales, las cámaras y los micrófonos de la señal televisiva solamente captaron los dichos de Franco Armani, a quien se le notaba en el rostro todo el enojo por la segunda derrota en fila para el Millonario.

Luciano Gondou tuvo un cruce con Franco Armani

En medio del partido, el delantero Luciano Gondou también se cruzó con Franco Armani, principalmente por la situación manifiesta de gol en la que el zurdo buscó picarle el balón para convertir. El arquero de River se enojó y lo increpó.

Tras el encuentro, en diálogo con ESPN, el ex Sarmiento de Junín reveló qué le dijo al campeón del mundo en Qatar 2022: “Le dije mirá si no te la voy a poder picar. Le respondí algo bastante razonable. ¿Por qué no se la puedo picar? Lo uso como recurso, no para cancherear”, indicó. Y agregó: “La gente me conoce, sabe que no lo hago para cancherear. Los arqueros por ahí se tiran y me queda para picarla, pero si se lo tomó mal, de mi parte no lo hice canchereando ni nada”.