Luis Suárez fue contundente al referirse a Marcelo Bielsa. En la antesala de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas del mes de octubre, el goleador que se desempeña en Inter Miami cuestionó al Loco por sus tratos hacia el plantel y también lo acusó de ser de una manera puertas adentro y de otra cuando se enfrenta a la prensa. Eso derivó un gran escándalo que tuvo declaraciones cruzadas de algunos futbolistas que son convocados regularmente a la Selección de Uruguay, como también de jugadores que pasaron por la Celeste. En esta oportunidad, quien se refirió al tema fue Diego Rolán, atacante uruguayo que representó al combinado nacional hasta 2017.

“Bielsa es un excelente entrenador, pero me queda la duda si confía en los futbolistas que tiene en el banco”, afirmó Diego Rolán en sus redes sociales. En relación al empate ante Ecuador del pasado miércoles en condición de local, el atacante reflexionó: “Uruguay se fue apagando producto del cansancio. El empate le servía”. Cabe recordar que la Celeste se verá las caras ante Colombia y Brasil en la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de este 2024 a disputarse en el mes de noviembre.

El paso de Diego Rolán por la Selección de Uruguay

El delantero de 31 años, que actualmente se encuentra jugando en Atlético Marbella en el fútbol regional andaluz, que durante 2023 se desempeñó en Peñarol, supo vestir camisetas importantes como las de Burdeos, Málaga y Deportivo La Coruña. También representó a la Selección de Uruguay en dos oportunidades en la Copa América, la primera de ellas en 2015 y la segunda en 2016. Sus primeros partidos para la Celeste fueron en 2014 y su última convocatoria se dio en 2017. Durante sus años representndo al combinado nacional jugó 25 partidos y marcó 4 goles.

Rolán ante Corea del Sur en 2014.

Rolán habló de su salud mental

Luego de debutar en la Primera del fútbol uruguayo con la camiseta de Defensor Sporting, Rolán estuvo durante más de una década en el fútbol europeo hasta que en 2023 regresó a su país para jugar en Peñarol, pero las cosas no salieron bien y se fue del Manya al poco tiempo de haber llegado. En junio de 2024 habló de su presente con Minuto 1: “Mi salida de Peñarol fue lo que tocó; tal vez necesitaba un descanso para estar mejor mentalmente. Hoy me siento muy bien, y con mucha fuerza como para volver y ver si hay posibilidades”.

Además, agregó: “Ahora estoy por España, estoy muy bien y tranquilo. He aprovechado el tiempo con mi familia y he vuelto a entrenar un poquito, ese es mi día a día. Yo no me retiré. Necesitaba un descanso; a veces uno está agobiado mentalmente y no le salen las cosas, en su momento tuve algunas lesiones, y necesitaba un tiempo para procesar todo eso. También tener esa tranquilidad mental, creo que ya la he tenido, he disfrutado del tiempo que he tenido con mi familia”.

