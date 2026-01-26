Es tendencia:
Kevin Serna fue figura en el triunfo ante Flamengo y Fluminense le tiró un palito a Boca en redes sociales: “No huye de la lucha”

El colombiano abrió el marcador en la victoria en el clásico y en las redes, el club afirmó que se quedará para esta temporada.

Por Marco D'arcangelo

Kevin Serna, jugador de Fluminense.
© GettyKevin Serna, jugador de Fluminense.

Por la cuarta fecha de la fase de grupos del Torneo Carioca, en el Maracaná Fluminense venció 2 a 1 a Flamengo y se quedó con una nueva edición del clásico de Río de Janeiro. Una de las principales figuras del encuentro, fue el colombiano Kevin Serna, quien interesa en Boca

Es que, el ex Alianza Lima fue importante para el Flu ya que abrió el marcador a los 6 minutos del segundo tiempo con un buen remate cruzado de zurda, y desde allí aportó para que su equipo logre la tercera victoria en el campeonato y se quede con el primer puesto de su grupo. 

Minutos después de esta victoria, en su cuenta oficial de X (ex Twitter), Fluminense posteó un tuit para celebrar el buen partido de Serna, y a su vez, le tiró un palito a Boca para darle a entender que no se desprenderán de una de sus principales figuras para la temporada entrante.

Un guerrero no huye de la lucha”, dice el posteo junto a una foto de Serna de espaldas, bajo una intensa lluvia en el estadio. Además, en la imagen del futbolista colombiano hay otro mensaje: “La lluvia sólo llega cuando necesita mojarnos”, dice el mismo.

El posteo de Fluminense sobre Kevin Serna.

El posteo de Fluminense sobre Kevin Serna.

Por otro lado, en cuanto a la situación de Serna y la posibilidad de ir a Boca, las chances en este momento son bajas. Esto se debe a que el elenco brasileño no está interesado en desprenderse del colombiano más allá de las ofertas que lleguen desde distintos clubes del exterior. 

El Xeneize, por su parte, ofertó 5 millones de dólares para quedarse con su ficha, pero este número fue considerado bajo por el elenco de Río de Janeiro. Por ahora Juan Román Riquelme y compañía no volvieron a presentar otro ofrecimiento formal por el jugador de 28 años. 

Fluminense busca renovar el contrato de Serna

Si bien el colombiano tiene vínculo con el club hasta el 31 de diciembre de 2027, ante el interés de Boca, la dirigencia de Fluminense ya se puso a trabajar en la renovación del contrato de Serna con el objetivo de que no escuche las ofertas que llegaron por él en este mercado. 

Debido a esto, se espera la extensión del vínculo por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2028, más un considerable aumento de sueldo para que se quede en el club de cara a esta temporada, en la que disputarán la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. 

En síntesis 

  • Kevin Serna marcó un gol a los 6 minutos del complemento para vencer a Flamengo.
  • Boca Juniors ofertó 5 millones de dólares por el jugador, pero la cifra fue rechazada.
  • Fluminense planea extender el contrato del colombiano hasta el 31 de diciembre de 2028.
