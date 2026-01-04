La liga de Perú se llena de técnicos argentinos: dirigen el 55,55% de los clubes de ese país

En este 2026, si uno prende la televisión para ver la Liga 1 de Perú, lo más probable es que escuche indicaciones con acento argentino desde la línea de cal. Es que la relación futbolística entre ambos países pareciera ser total: de los 18 equipos que conforman la primera división, 10 están dirigidos por entrenadores argentinos, lo que representa un contundente 55,55% del total de los banquillos.

La tendencia no distingue equipos. Dentro de la extensa lista, el nombre más pesado para esta campaña es el de Pablo Guede, quien tomó el mando de Alianza Lima, reemplazando casualmente a un compatriota, Néstor Gorosito. Pero no es el único nombre importante: Ángel Comizzo, multicampeón con River como jugador, comandará a Atlético Grau, mientras Claudio Pampa Biaggio hará lo propio en Comerciantes Unidos y Carlos Bustos aportará su experiencia en UTC.

La distribución albiceleste cubre toda la geografía peruana. En la altura de Cusco, Miguel Rondelli y Hernán Lisi buscarán hacerse fuertes. Incluso, la receta es la misma en los equipos recién ascendidos o más modestos, como Juan Pablo II con Marcelo Zuleta y Los Chankas con Walter Paolella. La pizarra argentina no faltará.

El Efecto Gareca, la piedra fundacional

Posiblemente, la razón por la que el fútbol peruano deposita ciegamente su confianza en los técnicos argentinos puede encontrarse en Ricardo Gareca. La huella que dejó el Tigre tras clasificar a Perú al Mundial 2018 y al repechaje de 2022, sumado al subcampeonato de la Copa América 2019, consolidó una marca profunda en el mercado de entrenadores en el fútbol incaico.

Tanto es así que la influencia llega a una reciente situación inesperada en la Selección Nacional. Para el amistoso que Perú disputó ante Bolivia en diciembre (por la inauguración del estadio Félix Castillo Tardío), el entrenador interino fue el argentino Gerardo Ameli.

Lo curioso es que no fue elegido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sino por la Agremiación de Futbolistas (Safap), que por estatuto tiene la potestad de organizar un partido al año. Igualmente, la tradición no se pierde: la FPF sigue buscando un técnico fijo para el camino al Mundial 2030, donde suena el argentino Gustavo Álvarez, de último paso en Universidad de Chile.

La legión de entrenadores argentinos en Perú para 2026

Pablo Trobbiani (ADT)

Pablo Guede (Alianza Lima)

Ángel Comizzo (Atlético Grau)

Horacio Melgarejo (Cienciano)

Claudio Biaggio (Comerciantes Unidos)

Miguel Rondelli (Cusco FC)

Hernán Lisi (Deportivo Garcilaso)

Marcelo Zuleta (Juan Pablo II)

Walter Paolella (Los Chankas)

Carlos Bustos (UTC)

