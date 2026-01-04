Es tendencia:
Tras su salida de River por la patria potestad, Luca Scarlato fue sondeado por tres grandes equipos de Europa

El juvenil que se marchó sorpresivamente del Millonario define su futuro y podría continuar su carrera en el fútbol alemán o italiano.

Por Bruno Carbajo

Luca Scarlato, el juvenil que se fue de River por la patria potestad.
Luca Scarlato, el juvenil que se fue de River por la patria potestad.

El caso de Luca Scarlato se transformó en la primera polémica del 2026 para el mundo River. La salida del juvenil de la categoría 2009, la máxima figura de la Séptima División y habitual convocado a las selecciones juveniles, dejó una herida abierta en Núñez al marcharse bajo la figura de la patria potestad. Y ahora, con el pase en su poder, los pretendientes del Viejo Continente comenzaron a aparecer.

Según pudo saber Bolavip, tres clubes importantes de Europa ya realizaron sondeos formales para quedarse con la ficha del prometedor atacante: Bayern Munich de Alemania y los italianos Milan y Parma, el cual podría tener una leve ventaja por sobre el resto.

Vale recordar que la salida de Scarlato fue el desenlace de una estrategia encabezada por su representante, Martín Guastadisegno, conocido por haber gestionado maniobras similares con otros talentos, como Matías Soulé y Joaquín Panichelli. Según Clarín, el representante habría ofrecido una suma cercana a los 200.000 dólares a la familia del jugador para evitar que firmen con el Millonario, asegurando así su libertad de acción.

Luca Scarlato tiene altas chances de seguir su carrera en Europa tras salir de River (@lucaa.scarlato).

Luca Scarlato tiene altas chances de seguir su carrera en Europa tras salir de River (@lucaa.scarlato).

Pese a que el propio Scarlato había declarado públicamente su amor por el Millonario (“Soy hincha de River desde chiquito y quiero llegar a Primera”), la influencia de su entorno pesó más. Y si ahora posiblemente celebran la posibilidad de fichar en el exterior, la decisión conlleva un costo deportivo alto a nivel selección: ante la repetición de estos casos, la AFA decidió que los juveniles que emigren bajo patria potestad quedarán excluidos de futuras convocatorias a las selecciones nacionales.

De esta manera, Scarlato, que era una fija en la Sub-17, dejará de vestir la camiseta Albiceleste mientras se resuelva su situación, cerrándose una puerta prestigiosa a cambio de forzar su salida a Europa antes de tiempo.

Datos clave

  • Luca Scarlato dejó River por la patria potestad y es seguido por Bayern Munich, Milan y Parma.
  • Su salida fue gestionada por el agente Martín Guastadisegno, quien habría ofertado dinero para evitar la firma.
  • La AFA decidió excluirlo de las selecciones juveniles como castigo por utilizar este mecanismo de salida.
