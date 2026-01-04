Es tendencia:
Julián Álvarez extendió su sequía, Simeone lo sacó y los hinchas de Atlético de Madrid explotaron: “Es como tener uno menos”

El delantero argentino fue reemplazado a los 58 minutos con el partido igualado 1-1 y en las redes sociales no lo perdonaron.

Por Nahuel De Hoz

Julián Álvarez, delantero argentino del Atlético de Madrid.
Julián Álvarez, delantero argentino del Atlético de Madrid.

No caben dudas de que Julián Álvarez es uno de los mejores delanteros del mundo y sus números así lo reflejan. Sin embargo, atraviesa una sequía goleadora desde hace casi un mes en el que no encuentra regularidad y se nota. En ese sentido, los hinchas de Atlético de Madrid volvieron a apuntar contra él y se expresaron públicamente por su nivel individual más reciente.

En la visita a Real Sociedad por la fecha 18 y cuando el encuentro iba empatado 1-1, Diego Simeone lo reemplazó al minuto 58. En una claro golpe sobre la mesa pero que está vinculado a su actualidad, el Cholo lo sacó a falta de más de media hora por delante y con una igualdad parcial. Lo que parecía imposible hasta hace semanas, hoy ocurrió y prácticamente no sorprendió por el presente.

Lo cierto es que, debido a su rendimiento individual en el último tiempo, los hinchas de Atlético de Madrid arremetieron contra Julián. Sin temor a la crítica, incluso algunas desmedidas, los fanáticos se expresaron en las principales redes sociales. “No aporta absolutamente nada, es como tener uno menos“, sentenció uno de ellos siendo el comentario que más resaltó por sobre el resto.

Julián Álvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid.

Julián Álvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid.

Cabe recordar que el último gol de Julián Álvarez fue el pasado 9 de diciembre en la victoria por 3-2 contra PSV por una jornada de la UEFA Champions League. Desde allí, hace casi un mes, no volvió a convertir en ninguna de las competiciones que disputa el conjunto colchonero. Y como encima su nivel tampoco acompaña desde el juego, los simpatizantes se quejaron de él.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, otros hinchas dejaron más mensajes contra Álvarez. “Son varios partidos así“, “aquí se rinde o se sale“, “no puede pasar tan desapercibido”, “preocupante el nivel de cara al Mundial“, “horrible el nivel de Julián”, “me ha parecido hasta apático”, “no puede ser más decepcionante“, “no tiene ninguna excusa“, fueron otros destacados.

La reacción de los hinchas de Atlético de Madrid con Julián Álvarez

Pese a su sequía goleadora, el presidente de Atlético de Madrid se rindió ante Julián Álvarez: "Es un súper crack"

Pese a su sequía goleadora, el presidente de Atlético de Madrid se rindió ante Julián Álvarez: “Es un súper crack”

